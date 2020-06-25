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18:06 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму разъяснили правила заселения в номера неженатых пар

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что у пар, которые заселяются в один гостиничный номер, не будут требовать свидетельства о браке.

Источник: РИА "Новости"

«Пункт 19 (перечня рекомендаций Роспотребнадзора — ред.) гласит, что “размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного”. Скажите мне, пожалуйста, где здесь написано о том, что от гостей будут требовать свидетельство о браке или штамп в паспорте?» — сказала Пеньковская в рамках онлайн-форума «Крым. Севастополь. Сезон 2020», отвечая вопрос, может ли, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в один гостиничный номер заселиться пара, которая официально не оформила свое семейное положение.

Роспотребнадзор рекомендовал не заселять в один номер гостиницы людей, которые ранее не контактировали друг с другом, чтобы избежать рисков инфицирования при тесном контакте.

Пункт рекомендаций звучит как «размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного».

Крымские отели и санатории начали с 15 июня принимать туристов, но только пока с крымской и севастопольской пропиской. Отдыхающих из других регионов страны ждут с 1 июля.

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