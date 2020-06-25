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18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мастер фотошопа высмеивает клиентов, редактируя их фото буквально

Новая порция курьезных снимков от мастера из Великобритании.

Мастер фотошопа по имени Джеймс Фридман уже давно известен в соцсетях благодаря своим неожиданным работам.

Дело в том, что британец частенько троллит своих клиентов, редактируя фото в соответствии с их просьбами. При этом Джеймс делает это слишком буквально или наоборот, из-за чего получается комичный и довольно неожиданный результат.

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Привет, Джеймс! Можешь сделать так, чтобы я выглядел как плохой парень? / Полиция уже в пути!
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Привет, Джеймс! Можешь добавить мне сумку в правую руку?/ Конечно
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Привет, Джеймс! Надеюсь, ты в порядке. Я только что впервые в жизни стрелял из пистолета, и мне бы очень хотелось, чтобы ты помог мне выглядеть как какой-нибудь агент / Конечно
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Ты не мог бы прифотошопить другого оленя вместо овечки?
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Не мог бы ты удалить парня на заднем плане?/ Ага
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Привет, Джеймс! Мой парень фанат Мухаммеда Али. Не мог бы ты сделать так, чтобы он выглядел как боксер?/ Конечно
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Привет, Джеймс! Не мог бы ты удалить парня, который поливает растения на заднем плане?/ Конечно
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Привет, Джеймс! Твои работы восхитительны! Не мог бы ты удалить эти коробки пиццы со стола, чтобы фото выглядело более классическим? Спасибо/ Поторопись!
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Привет, Джеймс! Не мог бы ты удалить мою подругу с заднего плана? / Конечно
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Привет! Не мог бы ты сделать так, чтобы она была похожа на мою реальную девушку? И можешь еще убрать шрамы на моих ногах?/ Готово

Екатерина Гура

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