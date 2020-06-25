18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мастер фотошопа высмеивает клиентов, редактируя их фото буквально
Новая порция курьезных снимков от мастера из Великобритании.
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Новая порция курьезных снимков от мастера из Великобритании.
Мастер фотошопа по имени Джеймс Фридман уже давно известен в соцсетях благодаря своим неожиданным работам.
Дело в том, что британец частенько троллит своих клиентов, редактируя фото в соответствии с их просьбами. При этом Джеймс делает это слишком буквально или наоборот,
Екатерина Гура