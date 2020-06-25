19:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Российский иллюстратор объединил героев Голливуда и советского кино (фото)
Неожиданные компании и пары, которые никогда бы не встретились на одной съемочной площадке.
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Неожиданные компании и пары, которые никогда бы не встретились на одной съемочной площадке.
Казанский иллюстратор, работающий под ником Klod Mande, прославился в соцсетях благодаря своим неожиданным киноколлажам, на которых он помещает голливудских актеров в советские фильмы, и наоборот.
Делает он это очень умело. Становится даже сложно поверить, что таких кинокадров никогда в реальности не существовало.
Екатерина Гура