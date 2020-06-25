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19:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российский иллюстратор объединил героев Голливуда и советского кино (фото)

Неожиданные компании и пары, которые никогда бы не встретились на одной съемочной площадке.

Казанский иллюстратор, работающий под ником Klod Mande, прославился в соцсетях благодаря своим неожиданным киноколлажам, на которых он помещает голливудских актеров в советские фильмы, и наоборот.

Делает он это очень умело. Становится даже сложно поверить, что таких кинокадров никогда в реальности не существовало.

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“Москва слезам не верит” и “Американский пирог”
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“Три плюс два” и “50 оттенков серого”
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“Операция “Ы”” и “Ходячие мертвецы”
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“Служебный роман” и “Бойцовский клуб”
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“Миссия невыполнима” и “Афоня”
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“Джентльмены удачи” и “Лабиринт фавна”
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“Джентльмены удачи” и “Джокер”
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“Красотка” и “Бриллиантовая рука”

Екатерина Гура

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