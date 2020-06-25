Минздрав одобрил российский препарат для лечения COVID-19 «Арепливир»

Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра лекарственных препаратов.
«Торговое наименование препарата “Арепливир”. Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — “Фавипиравир”. Форма выпуска — таблетки покрытые пленочной оболочкой. Дата государственной регистрации — 23 июня 2020 года», — говорится на сайте.
Ранее исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков пояснил ТАСС, что «Арепливир» блокирует размножение вируса в клетке человека, тем самым препятствуя распространению инфекции в организме.
Препарат обладает эффективностью в отношении
Первым зарегистрированным в России препаратом на основе фавипиравира был «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций и группы компаний «ХимРар».