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22:06 (мск), источник: ТАСС

Минздрав одобрил российский препарат для лечения COVID-19 «Арепливир»

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/ — Отечественный лекарственный препарат «Арепливир» компании «Промомед», который является аналогом изобретенного в Японии препарата «Фавипиравир», применяющийся для лечения новой коронавирусной инфекции, получил одобрение Минздрава РФ.

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19.06
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20.06
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24.06
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25.06
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Источник: Reuters

Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра лекарственных препаратов.

«Торговое наименование препарата “Арепливир”. Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — “Фавипиравир”. Форма выпуска — таблетки покрытые пленочной оболочкой. Дата государственной регистрации — 23 июня 2020 года», — говорится на сайте.

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Ранее исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков пояснил ТАСС, что «Арепливир» блокирует размножение вируса в клетке человека, тем самым препятствуя распространению инфекции в организме.

Препарат обладает эффективностью в отношении РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус COVID-19. При применении препарата существенно снижается время нахождения инфекции в организме — практически до 4 дней.

Первым зарегистрированным в России препаратом на основе фавипиравира был «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций и группы компаний «ХимРар».

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