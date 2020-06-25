Вирусолог из США допустил, что коронавирусом могли заразиться 25 млн американцев

Этот вирус так часто вызывает бессимптомное течение болезни. Мы, вероятно, определили примерно 10% (от масштабов — ИФ) вспышки болезни.
Роберт Редфилддиректор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (цитата по The Hill)
Хотя ранее почти у 2,4 млн американцев тесты показали наличие коронавируса, однако, по словам Редфилда, ряд других тестов, например, при сдаче крови донорами, показал, что инфицированы коронавирусом были 5 — 8% от 328-миллионного населения страны.
Редфилд отметил, что на фоне выявления, предположительно, лишь небольшого количества случаев инфицирования, сотни миллионов людей в США до сих пор подвергаются опасности.
Вспышка не завершилась. Пандемия не кончилась. Самое мощное оружие, что у нас есть — это дистанция. Мы ответственны за то, чтобы практиковать стратегию социальной адаптации для защиты уязвимых, для защиты престарелых.
Он указал, что США до сих пор переживают первую волну заболевания, которая принимает разные формы.
Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США выявлено более 2,4 млн случаев заражения COVID-19, скончались более 124 тыс. инфицированных, выздоровели свыше 1 млн человек.
Накануне американский телеканал CNBC сообщал, что в США выявлено рекордно высокое количество новых заражений коронавирусом. Так, за последние сутки в стране диагностировали свыше 45,5 тыс. новых случаев заражения.
В частности, в Калифорнии за последние два дня на 69% выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом. За сутки там зарегистрировали более 7,1 тыс. новых случаев заражения.
Также высокое число заражений до сих пор выявляют в Техасе, Аризоне, в Алабаме, в Арканзасе, в Южной и Северной Каролине, и в штате Юта. Эти штаты считаются «горячими точками» по коронавирусу.
Однако масштабы госпитализаций сокращаются в округе Колумбия, Коннектикуте, Иллинойсе, Индиане, Мэриленде, Массачусетсе, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшире и Род-Айленде. В четверг губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что в больницах штата остаются менее 1 тыс. больных коронавирусом — это первый подобный показатель с середины марта этого года.