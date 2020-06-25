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25 июня, источник: Интерфакс

Вирусолог из США допустил, что коронавирусом могли заразиться 25 млн американцев

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU — Примерно 25 млн жителей США могли быть инфицированы коронавирусом COVID-19, то есть в 10 раз больше официальных показателей. Об этом заявил директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:33 MSK, 25.06
Инфицировано613 994+7 113
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
12.0625.06
Скончалось8 605+92
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
12.0625.06
Выздоровело375 164+6 342
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
12.0625.06
Инфицировано9 522 025+191 142
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
12.0625.06
Скончалось484 876+5 380
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
12.0625.06
Выздоровело4 799 150+114 937
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
12.0625.06
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Источник: Reuters
Этот вирус так часто вызывает бессимптомное течение болезни. Мы, вероятно, определили примерно 10% (от масштабов — ИФ) вспышки болезни.
Роберт Редфилд
директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (цитата по The Hill)

Хотя ранее почти у 2,4 млн американцев тесты показали наличие коронавируса, однако, по словам Редфилда, ряд других тестов, например, при сдаче крови донорами, показал, что инфицированы коронавирусом были 5 — 8% от 328-миллионного населения страны.

Симптомы коронавируса

Редфилд отметил, что на фоне выявления, предположительно, лишь небольшого количества случаев инфицирования, сотни миллионов людей в США до сих пор подвергаются опасности.

Вспышка не завершилась. Пандемия не кончилась. Самое мощное оружие, что у нас есть — это дистанция. Мы ответственны за то, чтобы практиковать стратегию социальной адаптации для защиты уязвимых, для защиты престарелых.
Роберт Редфилд

Он указал, что США до сих пор переживают первую волну заболевания, которая принимает разные формы.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в США выявлено более 2,4 млн случаев заражения COVID-19, скончались более 124 тыс. инфицированных, выздоровели свыше 1 млн человек.

Накануне американский телеканал CNBC сообщал, что в США выявлено рекордно высокое количество новых заражений коронавирусом. Так, за последние сутки в стране диагностировали свыше 45,5 тыс. новых случаев заражения.

В частности, в Калифорнии за последние два дня на 69% выросло число выявляемых случаев заражения коронавирусом. За сутки там зарегистрировали более 7,1 тыс. новых случаев заражения.

Также высокое число заражений до сих пор выявляют в Техасе, Аризоне, в Алабаме, в Арканзасе, в Южной и Северной Каролине, и в штате Юта. Эти штаты считаются «горячими точками» по коронавирусу.

Однако масштабы госпитализаций сокращаются в округе Колумбия, Коннектикуте, Иллинойсе, Индиане, Мэриленде, Массачусетсе, Нью-Джерси, Нью-Гэмпшире и Род-Айленде. В четверг губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что в больницах штата остаются менее 1 тыс. больных коронавирусом — это первый подобный показатель с середины марта этого года.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:33 MSK, 25.06
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