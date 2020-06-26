Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые: генная инженерия открывает новые перспективы Биоинженеры создали генномодифицированных коров
Фоторепортажи
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
02:09 (мск), источник: РБК

Первый препарат для лечения COVID-19 получил одобрение на продажу в ЕС

Речь идет о препарате «Ремдесивир», который применялся для лечения лихорадки Эбола. В России это лекарство проходит клинические испытания.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:33 MSK, 26.06
Инфицировано613 994+7 113
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
12.0625.06
Скончалось8 605+92
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
12.0625.06
Выздоровело375 164+6 342
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
12.0625.06
Инфицировано9 568 991+177 558
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
12.0625.06
Скончалось486 101+5 065
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
12.0625.06
Выздоровело4 807 504+106 206
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
12.0625.06
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало предоставить условное разрешение на продажу препарата Veklury (Remdesivir, «Ремдесивир»), который можно использовать для лечения взрослых и подростков старше 12 лет с диагнозом «пневмония» и положительными тестами на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

«“Ремдесивир” является первым препаратом против COVID-19, рекомендованным для получения разрешения в ЕС», — говорится в сообщении.

Условное разрешение на продажу — это один из нормативных механизмов Евросоюза для облегчения раннего доступа к лекарствам, покрывающим неудовлетворенные медицинские потребности, в том числе в чрезвычайных ситуациях, такие как пандемия коронавируса COVID-19.

Такой тип одобрения позволяет EMA рекомендовать препарат для разрешения на продажу даже если данных о его действии меньше, чем обычно требуется.

Это делается если выгода его немедленной доступности для заболевших превышает риск, связанный с тем фактом, что еще не все данные по нему доступны.

Чем лечат коронавирус

В агентстве рассказали, что комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) начал оценку данных о качестве и производстве «Ремдесивира» с 30 апреля, задолго до подачи производителем заявки на получение разрешения на продажу (5 июня).

Читайте также
Ученые: дексаметазон помогает снизить смертность от Covid-19

Окончательное решение по предоставлению условного разрешения, как говорится в сообщении, в основном было принято на основе данных исследования, спонсируемого американским Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID), а также нескольких других исследований. NIAID оценил эффективность применения 10-дневного курса «Ремдесивира» на более чем 1 тыс. госпитализированных пациентов с COVID-19. «В целом, исследование показало, что пациенты, получавшие “Ремдесивир”, выздоровели примерно через 11 дней, по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо», — отметили в агентстве.

В EMA сообщили, что на использование «Ремдесивира» действует ограничение — его можно применять только в медицинских учреждениях со стационарным режимом. Препарат применяется путем введения в вену. «Лечение должно начинаться с инфузии 200 мг в первый день, после чего ежедневно вводится по 100 мг в течение не менее четырех дней и не более девяти дней», — сообщили в агентстве.

В середине апреля канадские ученые заявили, что «Ремдесивир», который применялся для лечения лихорадки Эбола, блокирует размножение коронавируса. Они тестировали препарат для лечения ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с нынешней коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.

Читайте также
Новая глобальная гонка: какие страны получат вакцину от COVID-19 уже осенью

Исследователи сообщили, что результаты испытаний препарата в отношении них были практически идентичными.

В начале мая управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало экстренное разрешение на использование «Ремдесивира» в США для лечения зараженных коронавирусом. За несколько дней до этого глава NIAID Энтони Фаучи говорил об успешных клинических испытаниях «Ремдесивира».

В марте в Минздраве России заявляли о том, что «Ремдесивир» находится в перечне препаратов, которые находятся на стадии клинических испытаний у пациентов с COVID-19. Тогда в ведомстве отметили, что достоверных данных об эффективности этого лекарства нет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 СМИ узнали о люксовых рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Ученые открыли еще одно полезное свойство кофе
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
«Худший кошмар»: почему Трамп не борется с пандемией в США
Германия ведет подготовку к ответным мерам против США
В Крыму разъяснили правила заселения в номера неженатых пар
Мастер фотошопа высмеивает клиентов, редактируя фото буквально
«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Gnezdo.ru
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Hi-Tech
Эти игры нужно срочно удалить Они мешают вам жить
Авто
Представлен Opel Mokka второго поколения (фото) Новинка получит как бензиновые двигатели, так и электрическую силовую установку
Кино
Ирина Печерникова вернется на экраны после 13-летнего перерыва Звезда фильма «Доживем до понедельника» снялась в новой драме вместе с Вениамином Смеховым
Новости партнеров
Совбез: Запад попытается устроить переворот перед голосованием
Горбачев хотел отдать Карелию финнам – сенсационные подробности
Как люди, называющие себя «либералами», отказывают России в свободе
Три поправки в Конституцию, которые сделают Россию независимой
Популярные темы на «Детях»
Разбираем багаж. Подходим к багажной ленте! 251
Никогда не был женат... 160
Работа мечты 118
Как тактично объяснить родным, чтоб оставили в покое. 90
Леди
42-летняя Екатерина Климова изменилась до неузнаваемости (фото) Фанаты пришли в недоумение из-за внешнего вида актрисы
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь