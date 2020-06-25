В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом

Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в столице составило 3 694. В Штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.
«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — сообщили в Оперштабе.
За последние сутки в Москве выявлено 885 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число заражений — среди людей возрастной категории от 18 до 45 лет. Всего в стране зарегистрировано 613 394 случая коронавирусной инфекции.
Сергей Собянин отмечал, что количество выявляемых случаев COVID-19 в столице снизилось на 37% за неделю. По его словам, за аналогичный период уменьшилось и число пациентов с коронавирусом, которые находятся на искусственной вентиляции легких. Этот показатель снизился на 21%.