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25 июня, источник: m24.ru

В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 25 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:33 MSK, 25.06
Инфицировано613 994+7 113
12.06
8987
13.06
8706
14.06
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Скончалось8 605+92
12.06
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Выздоровело375 164+6 342
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13.06
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Инфицировано9 522 025+191 142
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166545
13.06
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Скончалось484 876+5 380
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Выздоровело4 799 150+114 937
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25.06
109127
12.0625.06
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Источник: Москва 24

Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в столице составило 3 694. В Штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

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«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — сообщили в Оперштабе.

За последние сутки в Москве выявлено 885 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число заражений — среди людей возрастной категории от 18 до 45 лет. Всего в стране зарегистрировано 613 394 случая коронавирусной инфекции.

Сергей Собянин отмечал, что количество выявляемых случаев COVID-19 в столице снизилось на 37% за неделю. По его словам, за аналогичный период уменьшилось и число пациентов с коронавирусом, которые находятся на искусственной вентиляции легких. Этот показатель снизился на 21%.

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