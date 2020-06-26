Как олигархи спускают состояния в казино Монако, пока их дети хвастаются роскошью в сети

Как устроена жизнь резидентов элитного княжества и чем развлекают себя олигархи и их дети, переезжающие сюда со всего света, разбиралась «Лента.ру».
Образ жизни богачей в государстве на побережье Средиземного моря — это вечеринки на собственных яхтах, частные клубы и обеды в мишленовских ресторанах. В течение сезона — с Розового бала в марте до гала-шоу на яхте в сентябре — в Монако на частных вертолетах и самолетах прилетает элита со всего мира. Авиарейсы прибывают в международный аэропорт Кот-д’Азур в Ницце, после чего миллионеры добираются в княжество на люксовых автомобилях. В маленькой стране громких имен и огромных банковских счетов многое решают внешность и связи. Статус определяют одежда, транспорт и круг общения.
С 2005 года Монако, в котором проживает 38 тысяч человек, управляет 62-летний князь Альбер II. Он живет в роскошном дворце, летает на частном самолете и владеет целым музеем спортивных и раритетных автомобилей.
Известно, что на празднование свадьбы с княгиней Шарлен в 2011 году глава Монако потратил больше 60 миллионов евро.
Свадьба князя Альбера II и Шарлен на территории княжеского дворца, 2 июля 2011 года
| Источник: AP 2020
Грегуар Гомон, дворецкий княжеской семьи, рассказал одному из британских СМИ, что Альбер II хранит в своем погребе 15 тысяч бутылок дорогостоящего вина стоимостью до 30 тысяч евро. «Это лучшие вина, которые только можно найти. Очень редкие», — объяснил он.
Роды с видом на море
Примечательно, что монегасков — коренных жителей Монако — не так уж много. Рождаются они в госпитале принцессы Грейс — главной и единственной государственной больнице страны, названной в честь принцессы Монако, американской актрисы Грейс Келли.
Она и князь Монако Ренье III встретились на Каннском фестивале в 1955 году, после чего Ренье отправился в Филадельфию, чтобы просить руки Грейс у ее родителей. Через пару недель в Монако состоялась церемония бракосочетания, превратившая звезду Голливуда в княгиню Монако.
Известно, что именно в этой больнице родила близнецов нынешняя принцесса Монако Шарлен. Условия в госпитале одинаковы для всех вне зависимости от статуса: сутки содержания в палате стоят 400 евро. Помимо отдельной комнаты с террасой с видом на море в цену входят питание и личная горничная.
Особыми условиями пользуются лишь монегаски: для них в течение двух дней все расходы на роды покрывает государство. В дополнение к этому коренным жителям выплачивают по тысяче евро за каждого родившегося ребенка.
В погоне за джекпотом
В стране мало кто целенаправленно получает высшее образование. В основном выпускники школ сразу идут работать в сфере туризма или гостиничного бизнеса. Известно, что в Международном университете Монако помимо факультетов бизнеса и финансов есть единственная в своем роде специальность — управление роскошью. Выпускники этого факультета становятся менеджерами в автомобильных салонах премиум-класса, управляющими в пятизвездочных отелях и казино, специалистами по ювелирным украшениям и другими профессионалами, востребованными в мире роскоши.
Самые распространенные профессии в Монако — работники гостиниц, ресторанов и казино. Минимальная зарплата в стране — 1600 евро, меньше этой суммы не получают даже дворники.
Эпицентром роскоши является казино в Монте-Карло, где снимали некоторые эпизоды фильма о Джеймсе Бонде. До появления казино Монако было бедным государством, в котором выращивали и продавали оливки. Но когда в середине XIX века здесь открылось казино, деньги хлынули в страну рекой. Примечательно то, что монегаскам играть в казино запрещено. Причина проста: власти материально поддерживают коренных жителей и не допускают, чтобы они проигрывали свои деньги в погоне за джекпотом.
Вид на порт в Монако
| Источник: AP 2020
Еще одним важным событием для мировой элиты является Гран-при Монако — гонка «Формулы-1» на городской трассе Монте-Карло, которая проводится ежегодно (за редким исключением) с 1950 года. Каждый май такие знаменитости, как Дэвид Бекхэм, Дженнифер Лоуренс, Леонардо ДиКаприо, Джастин Бибер и Кайли Миноуг, приезжают в княжество, чтобы присутствовать на этом мероприятии.
«Связи тут необходимы»
«У всех здесь есть суперкар. Эта маленькая страна невероятна: такая солнечная, такая красивая, такая защищенная. Монако — это одновременно место для бизнеса и удовольствия. Но если вы хотите попадать на лучшие события, сидеть за лучшими столами и встречать нужных людей, надо кого-то знать. Связи тут необходимы», — рассказал в интервью для Tatler миллионер, бывший руководитель команд «Формулы-1» Флавио Бриаторе. В свое время предприниматель встречался с моделями Наоми Кемпбелл и Хайди Клум.
Чтобы стать жителем Монако, нужно устроиться на работу, основать в городе свой бизнес или подтвердить наличие средств для обеспечения красивой жизни. Состояние должно быть не менее 553 тысяч евро. Прожив в княжестве десять лет, можно подать заявление на гражданство, которое подписывает лично князь.
Среди резидентов княжества есть и русские. Например, бизнесмен и миллиардер Дмитрий Рыболовлев, бывший владелец «Уралкалия». Известно, что он владеет футбольным клубом Монако, вице-президентом которого является бывший дипломат Вадим Васильев.
Предприниматель Василий Клюкин, который в 2003 году приобрел небольшой банк, переименовал его в «Совкомбанк» и вывел в сотню крупнейших банков России, в княжестве занялся футуристичным дизайном яхт и небоскребов. Бывший предприниматель интересуется искусством и поддерживает дружеские отношение с князем Альбером и актером Леонардо ДиКаприо.
Резидентами государства стали также двукратная олимпийская чемпионка, прыгунья с шестом Елена Исинбаева и теннисистка Динара Сафина.
Все эти люди появляются в компании князя Альбера II на самых знаковых мероприятиях, в том числе на выставке яхт Monaco Yacht Show, куда каждый год приезжают знаменитости и миллиардеры со всего мира, чтобы увидеть последние новинки роскошного яхтинга. Примечательно, что в Монако нельзя заниматься яхтингом без сертификата спасателя.
Безопасность и «все, что душе угодно»
В государстве нет подоходного налога, именно это привлекает бизнесменов и состоятельных людей. Другой причиной массового притока миллионеров является безопасность. В Монако не принято беспокоиться о том, что кто-то может угнать спорткар или ограбить яхту: буквально на каждом углу установлены камеры наблюдения, за которыми тщательно следят специально обученные люди.
В этой уникальной стране самая высокая в Европе плотность полицейских на душу населения. Благодаря этому здесь очень низкая преступность, а в тюрьму попадают в основном мелкие хулиганы и мошенники.
Даже из тюрьмы в Монако открывается роскошный вид на море, а ее заключенные могут бесплатно пользоваться кинотеатром и стоматологическим кабинетом.
В связи с тем, что желающих стать резидентом Монако с каждым годом становится все больше, правительство установило жесткую систему отбора. В страну пускают только тех, кто может подтвердить происхождение своих многомиллионных доходов.
К примеру, принцесса Камилла Бурбонская родом из Италии переехала в Монако более 20 лет назад после того, как вышла замуж за принца Карло — члена испанской королевской семьи. Она живет в особняке с собственным кинотеатром, тренажерным залом, спа-салоном. В ее доме есть огромный аквариум с пираньями. К слову, квадратный метр жилья в Монако стоит не меньше 50 тысяч евро.
Мне было бы очень грустно уехать из Монако. Представьте, вы выходите из дома, переходите дорогу — и перед вами все лучшие блага мира: от пластической хирургии до роскошных автомобилей.
Камилла БурбонскаяThe Sun
По мнению Камиллы, в Монако не бывает скучных вечеров, и за одну ночь можно побывать на нескольких мероприятиях.
Американская актриса Грейс Келли с женихом, князем Монако Ренье III | Источник: AP 2020
Вдова наследника знаменитого производителя алкогольных напитков Bacardi, кинопродюсер Моника Бакарди, тоже 20 лет живет в Монако. «Здесь у нас есть Hotel de Paris, яхт-клуб, торговый центр с бутиками Louis Vuitton, Chanel, Celine, Bvlgari, Cartier, Dior — все, что душе угодно», — выразилась она в интервью для того же издания.
Бакарди упомянула Métropole Shopping Monte-Carlo — высококлассный подземный торговый центр с 80 бутиками класса люкс, который находится в нескольких шагах от знаменитого казино. По словам местных жителей, в Монте-Карло сложно найти магазины бюджетных брендов одежды, разве что Zara и Nike.
Один из сотрудников Hotel de Paris рассказал, как однажды российскому миллиардеру настолько понравились суши, которые подавали в отеле, что он настоял, чтобы шеф-повар прилетел к его жене в Москву на частном самолете и сделал для нее это блюдо.
Отмечается, что номер люкс с частным бассейном в упомянутом отеле стоит 39 тысяч евро за ночь.
И в горе, и в радости
Роскошную жизнь в Монако ведет и молодежь. Так, 21-летняя внучка Грейс Келли Камилла Готтлиб одевается в дизайнерскую одежду, путешествует, проводит время у собственного бассейна и отдыхает в пятизвездочных отелях, демонстрируя радости своей жизни в социальных сетях.
В свое время в Монако переехал и знаменитый итальянский предприниматель Микеле Ферреро, известный своей «сладкой империей» Ferrero. Один из богатейших бизнесменов Италии взял в свои руки управление кондитерской компанией своего отца Пьетро Ферреро в 1957 году, и с тех пор на рынке сладостей сложно конкурировать с авторитетом Ferrero. Сегодня в состав Ferrero Group входят такие бренды, как Nutella, Ferrero Rocher, Rafaello и Kinder. Ферреро ушел из жизни в Госпитале принцессы Грейс в Монако в возрасте 89 лет. На погребальной церемонии присутствовал сам князь Альбер II.
Государство, в котором каждый третий человек имеет на счету целое состояние, занимает всего два квадратных километра площади. Следовательно, члены светского общества регулярно видятся друг с другом не только ради поддержания деловых и дружеских отношений, но и с целью извлечь из знакомства максимальную выгоду. Князь Альбер II — не исключение. В 2013 году бывший советник князя Монако Роберт Эринджер в интервью «Радио Свободе» отмечал, что вокруг Альбера сформировался круг людей, которые делают на нем деньги.
Супермодель Белла Хадид на «Формуле-1» в Монте-Карло | Источник: AP 2020
«Будучи главой разведки Альбера II, я пришел к выводу, что большинство его друзей и даже просто сотрудников торговали близостью к нему. В буквальном смысле — брали деньги за приглашение на вечеринку, где предполагалось присутствие Альбера. Если мне не изменяет память, здесь было 62, может быть, 65 постоянно проживающих русских, — рассказал Эринджер. — Большинство, разумеется, уважаемые люди, но моей заботой были русские, у которых руки в крови, которые отмывали деньги, имели связи с преступностью на высоком уровне. Опасения вызывало то, что русская мафия открыла для себя Монако как место для отмывания денег».
Тем не менее глава Монако поддерживает общение с резидентами своего государства, водит дружбу со знаменитостями и принимает подарки не только от друзей, но и от благодарных жителей княжества. Из вежливости.