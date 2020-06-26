В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад

Во времена СССР при командной экономике, когда Союз стремился «догнать и перегнать» капиталистов, советские люди были лишены выходных, отпусков и личной свободы. За смену работодателя без разрешения и опоздание всего на 20 минут под суд угодили миллионы граждан.
Советский «рай» для рабочих — в материале «Ленты.ру».
В настоящее время условия труда у россиян гораздо мягче, чем у граждан других стран, и скорее отражают интересы сотрудников, а не компаний. Согласно Трудовому кодексу, в России 14 праздников, которые жители страны отгуливают без потери в зарплате. В 2020 году из-за пандемии коронавируса таких дней оказалось даже больше: 9 мая перенесли на 24 июня (в оба дня заработная плата сохраняется); из-за голосования по поправкам в Конституцию нерабочим стало 1 июля (день также является оплачиваемым). Помимо праздничных дней, россиянам по закону полагаются 28 отпускных за счет работодателя.
Для сравнения: в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) баланс работы и отдыха хуже, чем в России. Например, во Франции гражданам полагается 30 отпускных дней и один праздник за счет работодателя. На втором месте в ОЭСР находится Великобритания (28 отпускных и ноль праздников), на третьем — Австрия (25 отпускных и 13 праздников). В богатых северных европейских экономиках, таких как Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия, количество отпускных дней составляет 25, а число праздников — от 9 до 11.
Жителям первой экономики Европы — Германии — положено только 20 отпускных дней и 13 оплачиваемых праздников. В Канаде и Японии работникам дают только 10 оплачиваемых дней отпуска. На праздники приходится 9 и 15 дней соответственно. Особняком в списке стоят США, где по закону «О справедливых трудовых стандартах» (Fair Labor Standards Act) от 1938 года гражданам вообще не положены оплачиваемые отпуск и праздники.
Вопрос с последними остается на усмотрение компании, а количество оплачиваемых отпускных дней обсуждается соискателем и работодателем при приеме на работу.
Ситуация с балансом рабочего и личного времени в России еще совсем недавно была не в пользу сотрудников. В советский период в условиях жесткой командной экономики, ориентированной на то, чтобы перегнать капиталистические страны, человеческий ресурс использовался на полную мощность. В отдельные периоды отпуск и выходные сотрудникам вовсе не полагались, а трудовая дисциплина становилась настолько жесткой, что за опоздание на 20 минут можно было загреметь в тюрьму на несколько месяцев.
Работа стоит, а срок идет
Одним из самых жестких распоряжений советских властей стал указ президиума Верховного совета СССР, обнародованный 26 июня 1940 года — ровно 80 лет назад. На момент его опубликования Советский Союз, с одной стороны, находился в разгаре третьей пятилетки (1938−1942), целью которой было резко нарастить выпуск промышленной продукции. С другой стороны, в Европе уже началась Вторая мировая война (1939−1945), и советские власти озаботились повышением обороноспособности страны и созданием мобилизационных запасов. Однако общество на фоне бесконечной гонки с Западом и сталинских репрессий оказалось деморализовано и не обеспечивало необходимый государству уровень выпуска продукции. Чтобы подстегнуть производство, власти резко закрутили трудовые гайки.
Рабочие заливают формы на одном из заводов Ленинграда во время Великой Отечественной войны
| Источник: РИА "Новости"
Летом 1940 года они увеличили семичасовой рабочий день на час, ввели семидневную рабочую неделю, запретили рабочим самовольно покидать предприятия и даже менять место работы без разрешения директора завода или учреждения. Чтобы заставить советских граждан соблюдать жесткую трудовую дисциплину, власти ввели уголовную ответственность за нарушение новых правил. Согласно указу, за самовольный уход с работы грозило тюремное заключение на 2−4 месяца. Прогулы без уважительной причины наказывались исправительными работами на срок до полугода с удержанием из заработной платы до 25 процентов.
|Тяжелыми условия труда в СССР кажутся в сравнении с современными. В имперские времена положение рабочих было значительно хуже: продолжительность трудового дня не регламентировалась и могла достигать 16 часов в сутки. Только в 1897 году смену для мужчин ограничили 11,5 часа, а для женщин и детей 10 часами. При этом российские подданные работали по шесть дней в неделю и не имели отпусков. После Октябрьской революции вышел декрет Совета народных комиссаров «О восьмичасовом рабочем дне», согласно которому рабочее время не должно превышать восьми часов в сутки и 48 часов в неделю (то есть шести рабочих дней).
При этом опоздания на работу на 20 минут, позднее возвращение с обеда и уход со смены раньше срока приравнивались к прогулу. Если же прогульщики повторно нарушали правила, срок исправительных работ, назначенный за первый проступок, превращался в срок тюремного заключения. Уголовная ответственность в советские времена грозила не только рядовым рабочим — под ударом оказались и руководители предприятий и учреждений. Если они по какой-то причине покрывали людей, которые самовольно уходили с работы или прогуливали смену без уважительных причин, их тоже привлекали к суду.
В первое время в СССР у рабочих еще оставалась возможность сменить работодателя благодаря лазейке в законодательстве. Они могли совершить мелкую кражу или хулиганский поступок, которые тогда карались немедленным увольнением. Однако после того как Советский Союз накрыла эпидемия мелких краж, власти устранили лазейку. Уже с августа 1940 года за подобные проступки полагался год тюрьмы. В результате советские граждане оказались фактически в положении приписных крестьян до отмены крепостного права — были пожизненно прикреплены к одному предприятию.
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При всей суровости грозившего наказания процедура рассмотрения дел о «дезертирстве» с предприятий и опозданиях оставляла желать лучшего. Советские власти понимали, что жесткие правила выльются во всплеск уголовных расследований, которые будут занимать много времени. Чтобы ускорить процесс, руководство страны поручило отменить предварительные расследования и подготовительные слушания для подобных правонарушений. Такие дела стали рассматривать не более пяти дней, а приговоры по ним вводились в исполнение немедленно.
Члены заводского комитета профсоюзов обсуждают поведение нарушителя дисциплины
| Источник: РИА "Новости"
С точки зрения скорости работы судов советский подход себя оправдал. За неполные три месяца действия указа число осужденных за нарушение трудовой дисциплины почти достигло миллиона человек.
Осуждено всего 906 824 человека, в том числе за прогул — 755 440 человек, за самовольный уход с работы — 131 718 человек, за покровительство прогульщикам — 2949 человек.
главный контролер кампании, прокурор Виктор Бочковдоклад в Совнарком
Однако даже советской системе были видны недостатки такого подхода. Бочков обращал внимание, что многие директора предприятий так боялись пойти под суд за покровительство прогульщикам, что требовали возбуждения уголовных дел против подчиненных без каких-либо оснований.
Народные суды же зачастую просто не разбирались в деталях каждого отдельного дела и механически выносили обвинительные приговоры. В некоторых нарсудах даже появились трафареты приговоров, в которые оставалось только вписать фамилию и анкетные данные нарушителя. Иногда рассмотрение дел и вовсе проходило заочно, без адвокатов и подсудимых. Последние могли даже не знать, что в их отношении ведется процесс. Одной из жертв системы стал вице-президент Академии наук Украинской ССР академик Чернышов. 5 сентября 1940 года он не явился на лекцию, и 9 числа был приговорен народным судом к пяти месяцам исправительных работ и удержанию четверти зарплаты. При проверке фактов оказалось, что академик ушел в плановый отпуск, о котором Академии было известно.
Братская ГЭС
| Источник: РИА "Новости"
Полтора года действия указа показали, что запугивание граждан и несправедливые суды не способствуют росту трудовой дисциплины. К концу 1941 года за самоволки и прогулы осудили уже 5 121 840 рабочих и служащих, на прогульщиков пришлось 4 миллиона приговоров. На отдельных промышленных предприятиях за прогулы без уважительных причин оказались осуждены от 25 до 40 процентов всех работников. Однако жесткие нормы 1940 года просуществовали еще 16 лет, не закончившись даже с Великой Отечественной войной.
Только в 1956 году советские рабочие фактически вернули себе личную свободу и смогли снова менять место работы по собственному желанию. Тогда же рабочий день в СССР постепенно вернулся к семи часам, а рабочая неделя — к шести дням. В дальнейшем трудовое законодательство смягчилось по отношению к работнику. В 1960-х в Советском Союзе ввели привычную сейчас пятидневку и установили восьмичасовой трудовой день. Рабочая неделя в те времена составляла 42 часа; до 40 она сократилась только в 1991 году.
В настоящее время трудовые нормы в мире и в России, в частности, продолжают меняться, адаптируясь к трендам своего времени. Одной из наиболее ярких тем последних лет на фоне развития технологий и автоматизации производств стало обсуждение четырехдневки. Некоторые крупные западные компании уже апробировали сокращенную рабочую неделю и остались довольны. Среди них, например, японское отделение Microsoft. В России в 2019 году вопрос сокращенной рабочей недели поднимался на уровне правительства, однако эксперты сочли подобный сценарий маловероятным в обозримом будущем в связи с низкой производительностью труда. В отличие от стран Запада ВВП России в 2018 году в пересчете на час рабочего времени составлял всего 29,3 доллара. В Японии за тот же год он был более 45 долларов, а в среднем по ОЭСР достиг 57,2 доллара. Таким образом, России есть куда расти.