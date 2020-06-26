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03:13 (мск), источник: Московский комсомолец

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ в годовщину смерти матери

У актера Михаила Ефремова в четверг случился сердечный приступ — об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Отчасти поэтому актер не решился просить следователя отпустить его на могилу матери — 25 июня как раз была годовщина ее смерти.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал «МК» Эльман Пашаев, его подзащитному стало плохо с сердцем минувшей ночью. Близкие хотели вызвать «скорую», но Михаил остановил их.

Утром состояние Ефремова немного улучшилось. Но недомогание окончательно заставило его отказаться от планов посетить могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня.

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Дело в том, что недавно актер, его супруга и адвокат обсуждали возможность обратиться к следователю с ходатайством, чтобы он разрешил Ефремову, находящемуся под домашним арестом, поехать на кладбище. Но артист почти категорически не хотел этого делать, сказал, что не покинет квартиру даже по такой уважительной причине. По словам Пашаева, его подзащитный находится в подавленном состоянии, очень переживает из-за смертельного ДТП. Отказ от поездки к любимому человеку на могилу в такой важный день отчасти можно расценивать как самобичевание.

К тому же переживаний Ефремову добавила родная дочь Анна-Мария. Она раскритиковала отца в соцсетях после заявления Пашаева о желании актера усыновить детей погибшего Сергея Захарова («Бать, ну куда нам еще детей»). Самого защитника девушка обвинила в некомпетентности. Адвокат уточнил, что под усыновлением подразумевалось некое покровительство, опека, а не юридический акт.

Лев Сперанский

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