Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 25 июняОткрытие состава воды, начало Корейской войны, день рождения Оруэлла и другие памятные даты и события, которые произошли 25 июня в разные годы
Фоторепортажи
8Московский зоопарк. Изоляция
50Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
06:06 (мск), источник: Life.ru

С 1 июля появятся новые выплаты на детей. Кто и в каком порядке сможет их получить

С 1 июля родители смогут получить дополнительные выплаты на детей. Сколько они составят и как будут перечислять деньги?

Источник: РИА "Новости"

В июле усилятся меры поддержки семей с детьми. Для них предусмотрено сразу несколько выплат. Родителям нужно обратить внимание на определенные нюансы оформления документов и получения денег.

— 10 000 рублей в июле получат не только те семьи, кто получал аналогичную выплату в июне, но и родители детей до трех лет, которые получали по 5000 рублей на ребенка, — рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. — То есть все родители детей от 0 до 16 лет в РФ получат в июле по 10 000 рублей от государства.

Читайте также
«Эпидемия ещё не закончилась. Нам предстоит додавить эту заразу»

В ПФР пояснили, что получить деньги смогут родители, усыновители, опекуны и попечители. Сумма составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Важный момент — деньги будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до трех лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от трех до 16 лет, которые с апреля и июня уже перечисляются семьям.

— Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили эти выплаты, дополнительная июльская выплата в размере 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно, — подчеркивают в ПФР.

Другое дело, если родители за деньгами еще не обращались. В этом случае они получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до трех лет либо о выплате на детей от трех до 16 лет.

Как отмечают в ПФР, на это есть больше трех месяцев — документы принимаются до 30 сентября включительно.

Если заявление одобрят и перечислят выплаты, то дополнительная сумма в 10 тысяч рублей предоставляется семье автоматически. Таким образом, подавать отдельное заявление, чтобы получить июльскую меру поддержки, в любом случае не нужно.

Антикризисные меры
Читайте также
С 1 июля повысят пенсии. Кто получит прибавку и новые льготы

Кроме того, продлеваются выплаты безработным с детьми. Ранее такая мера поддержки была введена в связи с распространением коронавируса.

— Родители, уволенные с 1 марта 2020 года и зарегистрированные в центре занятости, имеют право на выплату в размере 3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет, — рассказала юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Анастасия Гурина. — Сначала эти деньги можно было получить только с апреля по июнь. Сейчас же мера поддержки продлена еще на июль и август. Стоит отметить, что для назначения пособия обязательно нужно встать на учет в центре занятости.

Как пояснил Петр Гусятников, если работу потеряли оба родителя, усыновителя или опекуна, то обратиться с заявлением может любой из них, если только один — то тот, кто потерял работу.

Кроме того, с 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком повышен в два раза — с 3375 до 6752 рублей. Выплаты за июнь будут производиться в июле.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как Том Хэнкс в "Терминале". Футболист застрял в аэропорту на 72 дня из-за
Вспышка коронавируса произошла в ФК "Оренбург"
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
СМИ: Ефремов перенес сердечный приступ
«Худший кошмар»: почему Трамп не борется с пандемией в США
Две крупные базы данных оказались в открытом доступе
«Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу
Германия ведет подготовку к ответным мерам против США
Здоровье
Врач назвал вредную летнюю обувь Она может привести к деформации стопы.
Hi-Tech
Эти игры нужно срочно удалить Они мешают вам жить
Авто
Представлен Opel Mokka второго поколения (фото) Новинка получит как бензиновые двигатели, так и электрическую силовую установку
Кино
Ирина Печерникова вернется на экраны после 13-летнего перерыва Звезда фильма «Доживем до понедельника» снялась в новой драме вместе с Вениамином Смеховым
Новости партнеров
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Дети
Сын Александра Лукашенко вырос копией принца Уильяма В сети молодого человека называют «маленьким принцем» Белоруссии.
Леди
Валерия отпраздновала день рождения дочки с экс-женой Пригожина Шене исполнилось 27 лет.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь