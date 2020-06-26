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04:42 (мск), источник: Коммерсантъ

В России стало меньше наркозависимых

В России снижается число больных наркоманией, также наблюдается отказ от опиатов, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн. Вместе с тем, специалисты предполагают, что растет употребление новых синтетических наркотиков, популярных в студенческой среде.

Источник: Reuters

«Мы видим, что довольно активно снижается количество зарегистрированных больных, меняется структура наркотизации. Мы видим, что снижается количество употребления опиатов, таких грубых наркотиков, но мы предполагаем, что растет потребление спайсов, синтетических каннабиноидов, амфетаминов, которые потребляются в студенческой и молодежной среде, но мы это не можем, к сожалению, подтвердить лабораторно, поскольку нет специальных экспресс-тестов», — сказал Брюн на пресс-конференции приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня (цитата по ТАСС).

Мы не всегда знаем истинное количество потребителей наркотиков.
Евгений Брюн
психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ
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По информации Брюна, тенденция снижения потребителей опиоидов снижается с 2016 года. Так, 2019 году число пациентов, зарегистрированных в связи с потреблением опиоидов, уменьшилось на 14% по сравнению с 2018 годом, а по сравнению с 2016 годом — более чем на треть.

Больше всего, по его словам, потребления наркотиков фиксируется в Москве.

«К сожалению, Москва в довольно сложной ситуации находится с молодежью, студенческой молодежью, которая употребляет наркотики. Но могу отметить, что разрыв между цифрами по России и между цифрами по Москве постоянно сокращается, и Москва довольно активно освобождается от наркотиков. Заметно снизилось количество отравлений в Москве», — отметил нарколог.

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