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08:45 (мск), источник: ТАСС

Эксперт Минздрава: онкобольные, получающие химиотерапию, легче переносят коронавирус

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/ — Как отметил Александр Румянцев, у таких пациентов инфекция протекает как острая респираторная.

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Источник: Агентство «Москва»

Пациенты с онкологическими заболеваниями, проходящие химиотерапию, легче переносят коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава России Александр Румянцев.

«Пациенты онкологического профиля, получающие химиотерапию, имеют супрессивную, подавляющую функцию. У них не развивается цитокиновый шторм [потенциально летальная и неконтролируемая реакция иммунной системы, вызывающая разрушение тканей очага воспаления с распространением на весь организм], поэтому у них нет вот этого конечного этапа развития коронавирусной инфекции. У них эта инфекция протекает как острая респираторная со всеми вытекающими последствиями», — сказал Румянцев.

Эта респираторная инфекция может сопровождаться осложнениями в виде комбинации с бактериальной флорой, могут возникать банальные бактериальные инфекции, которые хорошо лечатся антибиотиками.
Александр Румянцев

Он пояснил, что у детей с онкологическими заболеваниями такая подавляющая функция развита еще сильнее, поэтому у них не развиваются «бурные проявления» инфекции.

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«У нас [в центре им. Рогачева] за время эпидемии было несколько пациентов, которые были инфицированы коронавирусом, причем инфицированы [от] родителей, членов семьи. Никто из детей не погиб, никто из детей не был в летальном, тяжелом состоянии», — подчеркнул собеседник агентства.

Румянцев отметил, что в центре удалось избежать распространения инфекции благодаря мерам безопасности, организованным при их госпитализации. При этом прием детей из всех 85 регионов страны не прекращался.

По словам собеседника агентства, самым частым осложнением у людей, получающих клеточную иммунотерапию, является цитокиновый шторм, однако специалисты научились его контролировать. «Поэтому, естественно, мы были готовы к тому, чтобы оказать воздействие на наших пациентов, мы с первого дня использовали ингибиторы интерлейкина-6, противовоспалительного цитокина, который является, наряду с другими, основным звеном формирования цитокинового шторма. Мы также использовали плазму пациентов, переболевших коронавирусом, в качестве иммунотерапии тяжелых случаев», — отметил он.

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