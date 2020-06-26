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09:00 (мск), источник: РБК

Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19

По словам добровольцев, вакцина от коронавируса похожа на обычный укол, «будто витамины вкололи». Побочных эффектов после нее не появилось — голова не болит, аппетит не пропал, давление в норме, сообщили они.

Коронавирус COVID-19
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Источник: РИА "Новости"

Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций нет, пишет газета «Красная звезда».

О своем состоянии рассказали сами добровольцы. «Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал — будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет: температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет — едим же даже больше, чем раньше. На месте укола осталась только точка, никаких болевых ощущений», — сказал один из них, Сергей.

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Другой участник исследования, Николай, также отметил, что после вакцинации никаких изменений не почувствовал. «Ожидалось, что давление поднимется, температура, но ничего подобного не было. Нас предупреждали, что некоторые симптомы могут появиться. Но все обошлось», — отметил он.

По словам третьего добровольца, Юрия, температура у него после вакцинации сильно не изменилась и колеблется от 36,6 до 36,7. «Никакого зуда, никаких покраснений, воспалений на месте укола. Как будто витамины вкололи. Вакцина не сказалась на организме ни внешне, ни внутренне», — сообщил мужчина.

Испытания вакцины от коронавируса, проводимое Минобороны вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, проходит в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко в Москве. Первым добровольцам препарат ввели 18 июня, через неделю вакцину получили еще 20 человек.

Когда появится вакцина от коронавируса?

Клинические исследования препарата от коронавируса помимо госпиталя им. Бурденко идут еще в Сеченовском университете, однако в них применяют разного вида лекарство. Так, в военном госпитале используется жидкая вакцина, а в медуниверситете — в виде порошка, который разводят уже на месте. Оба препарата добровольцам вводят внутримышечно.

Участники испытаний после получения вакцины проведут в стационаре 28 дней. Исследования препарата планируется завершить до конца июля.

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