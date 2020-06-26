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11:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы лучшие молодые фоторепортеры года (фото)

За победу на конкурсе боролись представители 75 стран.

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Конкурс молодых фоторепортеров памяти Стенина составил шорт-лист 2020 года.

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В список попали фотографы из 19 стран — России, США, Франции, Индии, Италии, Испании, Ирана, Бангладеш, Германии, Венгрии, Турции, Белоруссии, ЮАР, Китая и впервые в него вошли работы фотографов из Великобритании, Австрии, Аргентины, Бразилии и Гаити. Всего за победу на конкурсе боролись молодые фотожурналисты из 75 стран.

«Философия ноосферы и проблемы мирового океана, возрождение экзотических профессий в современной Индии и вопросы сохранения экологического баланса в Конго, вспышки вируса Эбола на африканском континенте и религиозные традиции малых народов, — это лишь малый список тем, которые волнуют лауреатов конкурса имени Стенина», — прокомментировала работы финалистов Оксана Олейник, руководитель службы визуальных проектов МИА «Россия сегодня».

Кто станет обладателем главной награды конкурса, Гран-при, станет известно в сентябре.

Анна Лысенко

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