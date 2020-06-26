В России за сутки умерли 176 человек с коронавирусом

Больше всего летальных случаев:
в Санкт-Петербурге — 47 (всего 1008),
в Москве — 25 (всего 3694).
За минувшие сутки зарегистрировано 6800 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусом достигло 620 794. Выздоровели 8988 человек, за все время — 384 152.
Россия находится на третьем месте по числу заразившихся после США (2,4 млн) и Бразилии (1,2 млн), а по числу погибших — на 13-м месте. Представитель Всемирной организации здравоохранения заявила, что у ВОЗ нет претензий к России по статистике смертности. По данным аналитиков компании Boston Consulting Group, низкая смертность от коронавируса в Москве связана с высоким охватом тестирования.