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11:19 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки умерли 176 человек с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 176 человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Накануне скончались 92 человека. Общее число погибших достигло 8781.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:33 MSK, 26.06
Инфицировано620 794+6 800
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
12.0625.06
Скончалось8 781+176
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
12.0625.06
Выздоровело384 152+8 988
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
12.0625.06
Инфицировано9 619 573+179 038
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
12.0625.06
Скончалось489 556+6 633
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
12.0625.06
Выздоровело4 849 802+95 047
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
12.0625.06
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Больше всего летальных случаев:

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в Санкт-Петербурге — 47 (всего 1008),

в Москве — 25 (всего 3694).

За минувшие сутки зарегистрировано 6800 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусом достигло 620 794. Выздоровели 8988 человек, за все время — 384 152.

Россия находится на третьем месте по числу заразившихся после США (2,4 млн) и Бразилии (1,2 млн), а по числу погибших — на 13-м месте. Представитель Всемирной организации здравоохранения заявила, что у ВОЗ нет претензий к России по статистике смертности. По данным аналитиков компании Boston Consulting Group, низкая смертность от коронавируса в Москве связана с высоким охватом тестирования.

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