12:04 (мск), источник: РИА Новости
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, как и в предыдущие годы, составила десять лет», — сказал он на коллегии Минздрава.
Глава ведомства уточнил, что, по оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,3 года.
По словам Мурашко, существенный вклад в увеличение продолжительности жизни внесли изменения показателей младенческой смертности, которые за прошлый год снизились на 3,9%.