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12:04 (мск), источник: РИА Новости

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Источник: РИА Новости

«Разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, как и в предыдущие годы, составила десять лет», — сказал он на коллегии Минздрава.

Глава ведомства уточнил, что, по оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,3 года.

По словам Мурашко, существенный вклад в увеличение продолжительности жизни внесли изменения показателей младенческой смертности, которые за прошлый год снизились на 3,9%.

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