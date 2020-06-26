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15:46 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые нашли у женщин генетические корни любви к объятиям

Желание обниматься может быть заложено в людях генетически, по крайней мере в женщинах, выяснили американские ученые. Склонность к ласковому поведению обусловлена генами почти наполовину, установили они. Склонность к ласке может быть адаптивной чертой, которая развилась в процессе эволюции.

Источник: Anemone123/CC0

Склонность к объятиям и другим проявлениям симпатии может быть обусловлена генетически — по крайней мере у женщин, считают ученые из Аризонского университета. Посвященное этому исследование было опубликовано в журнале Communication Monographs.

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«Мы задались вопросом: некоторые люди более ласковы, чем другие, но почему это так и может ли это быть хотя бы отчасти обусловлено генетически?» — говорит Кори Флойд, ведущий автор исследования.

Флойд занимается исследованиями проявлений симпатии в близких отношениях и ее влиянии на стресс и физиологическое функционирование.

«В моей области принято считать, что всякий раз, когда мы видим различия в разных видах социального поведения людей — например, насколько они разговорчивы, насколько застенчивы или насколько ласковы, мы можем перенимать эти особенности, заимствовать их из окружающей нас среды, — говорит Флойд. — Новое исследование дает нам возможность говорить, что ряд социальных и поведенческих черт, которые мы считаем перенятыми от других людей, может также иметь генетический компонент».

Флойд и его коллеги изучили 464 пары близнецов в возрасте от 19 до 84 лет. Примерно половина были гомозиготными (появившимися из одной яйцеклетки), половина — гетерозиготными (из разных). Близнецовые исследования часто используются, чтобы изучить, как внешние и внутренние, генетические факторы влияют на конкретные черты.

Поскольку близнецы обычно растут вместе, они получают очень похожее воспитание и сходный жизненный опыт в детстве. У гомозиготных близнецов 100% общих генов, у гетерозиготных — 50%.

Каждый участник исследования оценил по девятибалльной шкале ряд утверждений, посвященных проявлениям любви и симпатии, средствам их выражения — от ласковых слов до крепких объятий, и указал, насколько ему свойственно то или иное поведение. Затем исследователи проанализировали, насколько похожи ответы каждой пары близнецов.

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Если бы генетика не играла никакой роли, то результаты гомозиготных и гетерозиготных близнецов людей были бы идентичны. Но это оказалось не так. Гомозиготные пары близнецов набрали больше баллов, чем гетерозиготные. Это говорит о том, что ласковое поведение может быть обусловлено генетически.

Исследователи обращают внимание, что генетические различия в проявлениях симпатии затрагивали только женщин — результаты мужчин среди гомо- и гетерозиготных близнецов не различались.

В среднем, склонность к ласковому поведению у женщин была обусловлена генетически на 45%.

Пока непонятно, почему среди мужчин не удалось выявить значительного вклада генетики. Однако Флойд отмечает, что мужчины в целом менее склонны демонстрировать свою симпатию — это было показано и в других исследованиях.

Измеряя склонность людей быть нежными и принимать проявления ласки от других людей, мы систематически обнаруживаем, что женщины набирают больше баллов, чем мужчины. Склонность к ласке может быть адаптивной чертой, которая развилась в процессе эволюции.
Кори Флойд

Существуют предположения, что ласковое поведение более благоприятно для здоровья женщин, чем для мужчин, и что оно помогает женщинам справляться со стрессовыми ситуациями в большей степени, чем для мужчин, отмечают ученые.

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Отчасти это может быть причиной того, что женщины чаще, чем мужчины, наследуют склонность к такому поведению, считают они.

Исследователи также обнаружили, что общая окружающая среда близнецов — например, то, как они воспитывались, или их социально-экономические условия — мало влияет на то, насколько ласковыми они становятся. Скорее, роль играют другие средовые и социальные факторы — друзья и близкие люди (помимо близнеца) и личный опыт человека.

«Это не совсем тот результат, который мы ожидали, — говорит Флойд. — Но для многих моделей поведения и личностных характеристик, включая склонность к ласке и нежности, разница в опыте близнецов играет гораздо большую роль, чем их общие переживания».

Важно отметить, подчеркивает Флойд, что результаты исследования больше говорят о различиях на уровне популяции, чем о разнице между отдельными людьми.

Другими словами, они не предполагают, что уровень ласкового поведения каждой женщины на 45% обусловлен наследственностью, а на 55% — окружающей средой.

Также они не означают, что человек не может быть более или менее ласковым, чем предполагают его гены.

Наши гены просто предрасполагают нас к определенным типам поведения, отмечают ученые. Это не значит, что мы автоматически будем вести себя тем или иным образом.

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