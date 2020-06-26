Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Опасность космического мусора: проблема будущего Мусор, производимый людьми, стал проблемой не только на Земле, но и в космосе
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
12:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий не явился на епархиальный церковный суд, заседание которого было назначено на сегодня.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Ранее его лишили права проповедовать из-за высказываний о псевдопандемии коронавируса и чипировании россиян под видом вакцинации.

Читайте также
Кто такой схиигумен Сергий

Как сообщает корреспондент «Ъ-Урал», который находится у здания Екатеринбургской епархии, отец Сергий на суд не прибыл. Это подтверждают и в пресс-службе епархии: «Пока его нет». Зато в епархию утром приезжала телеведущая Ксения Собчак, как сообщалось ранее местными СМИ, она собирается снимать фильм про схиигумена. Сейчас, как пишет портал Е1.ru, телеведущая отправилась в Среднеуральский монастырь, где предположительно находится отец Сергий. На территории ее не пускали, как и остальных журналистов, но после переговоров она вместе с оператором все-таки прошла, чтобы записать стендап.

Напомним, сегодня проходит второе заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Николая Романова), который нарушил указ правящего архиерея и запрет на священнослужение. На первое священник приехал, но слишком быстро покинул его. Тогда в постановлении суда говорилось, что отец Сергий зачитал заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, и ушел, не ответив на вопросы по существу.

В конце апреля схиигумен Сергий опубликовал свое первое видеобращение с отрицанием реальности пандемии коронавируса. В следующих роликах он заявлял о чипировании населения под видом вакцины и призывал привлечь к ответственности президента и главу правительства России. После выхода видеороликов по решению Екатеринбургской епархии ему запрещено в служении и он лишен права ношения наперстного креста. 15 июня схиигумен Сергий при поддержке казаков забаррикадировался в монастыре в Свердловской области. Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях схиигумена.

Мария Игнатова, Екатеринбург

 Сердце не выдержало: с Михаилом Ефремовым случилась беда
Что ждет солдата, устроившего погром перед Парадом Победы?
В России выявлено менее 7000 новых случаев коронавируса
Ученые назвали условие, при котором COVID погибает за 25 секунд
Россиян предупредили об аномальном похолодании
СМИ: Ефремов перенес сердечный приступ
Показаны снимки лучших молодых фоторепортеров года
Американцы нашли на двери паука размером с руку (видео)
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Hi-Tech
Фото дня: невероятный снимок из космоса Астрономы постоянно следят за центром нашей системы
Горячие темы на Авто
Новый анекдот от правительства: Голикова назвала зарплату в 47 тысяч маленькой 278
усе дефки нас бросили(почти)... 178
Эдак с утречка сегодня метнулся и проголосовал 164
Не густо.. 146
Кино
57-летняя Деми Мур сыграет злодейку в триллере про пандемию Лента «Певчая птица» расскажет о любви курьера-мотоциклиста и молодой девушки
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Банально... летний отдых 242
Немытые ягоды 197
Как тактично объяснить родным, чтоб оставили в покое. 110
Вопрос... 89
Леди
42-летняя Екатерина Климова изменилась до неузнаваемости (фото) Фанаты пришли в недоумение из-за внешнего вида актрисы
Новости партнеров
Ефремов уже почти при смерти
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь