12:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий не явился на епархиальный церковный суд, заседание которого было назначено на сегодня.
Ранее его лишили права проповедовать
Как сообщает корреспондент «Ъ-Урал», который находится у здания Екатеринбургской епархии, отец Сергий на суд не прибыл. Это подтверждают и в
Напомним, сегодня проходит второе заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Николая Романова), который нарушил указ правящего архиерея и запрет на священнослужение. На первое священник приехал, но слишком быстро покинул его. Тогда в постановлении суда говорилось, что отец Сергий зачитал заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, и ушел, не ответив на вопросы по существу.
В конце апреля схиигумен Сергий опубликовал свое первое видеобращение с отрицанием реальности пандемии коронавируса. В следующих роликах он заявлял о чипировании населения под видом вакцины и призывал привлечь к ответственности президента и главу правительства России. После выхода видеороликов по решению Екатеринбургской епархии ему запрещено в служении и он лишен права ношения наперстного креста. 15 июня схиигумен Сергий при поддержке казаков забаррикадировался в монастыре в Свердловской области. Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях схиигумена.
Мария Игнатова, Екатеринбург