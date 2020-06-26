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12:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые объяснили, откуда взялся таинственный свет в черных дырах

Он возник при столкновении и слиянии двух черных дыр.

Астрономы из США раскрыли тайну феномена, который мучил ученых больше года. Еще 21 мая 2019 года специалисты из калифорнийского университета зафиксировали вспышку света при слиянии двух черных дыр.

Это явление поставило ученых в тупик, ведь черные дыры из-за сильнейшего притяжения поглощают любые космические тела без следа, а потому света внутри них быть не может.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Physical Review Letters, ученый Мэтью Грэм объяснил происхождение той необычной вспышки в черной дыре. По словам ученого, когда черные дыры сливаются, сталкиваются все объекты, которые к ним притянуты. Из-за смешения газа и небесных тел и появления новой сверхмассивной черной дыры могла появиться та самая вспышка. Ученые отмечают, что это открытие поможет им в дальнейшем изучении черных дыр.

Екатерина Гура

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