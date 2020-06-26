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15:20 (мск), источник: РИА Новости

Почти половина россиян против прививки от COVID-19, показал опрос

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Примерно 50% опрошенных россиян предпочтут не делать прививку от коронавируса, говорится в социологическом бюллетене фонда «Общественное мнение».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 26.06
Инфицировано620 794+6 800
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
13.0626.06
Скончалось8 781+176
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
13.0626.06
Выздоровело384 152+8 988
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
13.0626.06
Инфицировано9 632 969+175 067
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
13.0626.06
Скончалось489 854+6 607
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
13.0626.06
Выздоровело4 859 744+92 717
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
13.0626.06
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Источник: РИА Новости

«А в принципе, если бы появилась качественная вакцина, Вы бы хотели или не хотели сделать прививку от коронавируса: 44% от всех опрошенных хотели бы, 50% — не хотели бы, 6% — затрудняюсь ответить», — следует из документа.

При этом больше всего о нежелании делать прививку заявили россияне в возрасте 31 — 45 лет (64%), 18−30 лет (51%). Среди причин опрошенные назвали недоверие качеству быстро разработанной вакцины, убежденность в хорошем иммунитете и другие. Изо всех людей, принявших участие в опросе, большинство (29%) ждут вакцину уже в этом году, 19% — в первой половине 2021 года и 10% — во второй. Меньше всего респондентов — 9% — убеждены, что вакцина не появится раньше 2022 года, а 14% и вовсе считают, что лекарства так и не будет. Однако около половины респондентов уверены, что российская вакцина будет хорошего качества.

«Как вам кажется, российская вакцина от коронавируса, появление которой ожидается осенью этого года, будет хорошего или плохого качества? Хорошего — 48%, 20% — плохого и 31% — затрудняюсь ответить», — говорится в опросе.

Всероссийский телефонный опрос проводился с 19—21 июня, в котором приняли участие 1000 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

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