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16:10 (мск), источник: ТАСС

Эксперты: вспышка COVID-19 в Пекине не связана с распространением местного штамма вируса

ТАСС, 26 июня. Китайские эпидемиологи исключили возможность связи между вспышкой COVID-19 на пекинском оптовом рынке «Синьфади» и штаммом коронавируса, распространенном в столице КНР до апреля текущего года. Об этом в пятницу сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на доклад Центра по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР.

Коронавирус COVID-19
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13.06
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23.06
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14.06
4250
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14.06
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15.06
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20.06
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Источник: РИА "Новости"

Эксперты проанализировали три штамма, связанные с локальной вспышкой в Пекине: две пробы были взяты у инфицированных пациентов, еще одна — из внешней среды оптового рынка. В результате исследователи исключили возможность связи между вспышкой и штаммом коронавируса, распространенном в столице КНР до апреля текущего года, и уханьским штаммом.

Кроме того, эпидемиологи отвергли гипотезу о животном происхождении выявленного на рынке штамма.

Специалисты предполагают, что передача коронавирусной инфекции произошла прямым контактным путем от человека к человеку или через загрязненные поверхности. Анализ взятых образцов коронавируса указал на их «европейское» происхождение, при этом они оказались старше штаммов, распространенных в Европе в настоящее время.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания на крупнейшем пекинском оптовом рынке «Синьфади» в южном районе Фэнтай была зафиксирована две недели назад. До этого последний случай заражения в городе был выявлен почти два месяца назад.

Власти Китая за минувшие сутки выявили 13 новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания, 11 из них — в Пекине. По данным на полночь 25 июня (19:00 среды мск), общее число подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания в КНР достигло 83 449, умерли 4 634 человека, 78 433 вылечены.

В настоящее время число так называемых активных случаев заболевания в КНР составляет 382, из них состояние 15 человек оценивается как тяжелое.

Новая вспышка коронавируса в Пекине
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