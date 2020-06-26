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15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Школьница из США сделала «коронавирусное» платье на выпускной (фото)

На него она потратила 400 часов и 41 рулон цветной клейкой ленты.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:33 MSK, 26.06
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18-летняя Пейтон Манкер из американского города Спарта, штат Иллинойс в конце июня стала звездой соцсетей и местных СМИ. Все дело в ее необычном платье для выпускного, которое она создала сама из 750 метров цветной клейкой ленты, а дизайн посвятила теме коронавируса.

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Странный наряд не был случайностью, девушка еще несколько месяцев назад решила принять участие в конкурсе стипендий под названием Stuck At Prom, который проводит Duck Brand, американская компания по производству клейкой ленты, упаковочных материалов и товаров для дома. Для участия в конкурсе нужно «сшить» из клейкой ленты выпускное платье или смокинг и надеть его на свой выпускной. И на такие жертвы можно пойти, ведь победитель конкурса по итогу получит стипендию на 10 тысяч долларов для дальнейшего обучения в университете.

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Пейтон тоже решила принять участие в конкурсе и изначально хотела посвятить свой наряд Леонардо да Винчи, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в эти планы.

В итоге девушка создала актуальное «коронавирусное» платье, хоторое сразу же стало хитом в соцсетях. Из 750 метров цветной клейкой ленты Пейтон сделала пышное синее платье, отделанное золотыми узорами и сюжетами на выбранную тему: портретами врачей, полицейских, продавцов и всех тех, кто был вынужден работать в непростых условиях карантина, а также портретами чихающих людей, изображениями социальной дистанции, выпускного по видеосвязи, и самого вируса. Кроме этого школьница сделала сумочку-вирус, специальные сережки, туфли и другие особые аксессуары. На создание наряда у нее ушло 400 часов работы.

Платье получилось очень впечатляющим, но, по признанию девушки, абсолютно не комфортным и ужасно жарким. Так что отмененный выпускной стал для нее настоящим подарком, а конкурсное платье она надела лишь для фотосессии.

Конечно, Пейтон попала в финал конкурса. Голосование за наряды продлится до 10 июля и «коронавирусное» платье сейчас находится в числе фаворитов, пишет Bored Panda.

Екатерина Гура

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