Путин заявил об отступающей эпидемии коронавируса в России

Волонтеры на совесть выполнили свою работу, и круг задач для них становится меньше, поскольку эпидемия коронавируса угасает. Об этом на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» заявил президент Владимир Путин.
«Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
Он поблагодарил волонтеров. «Вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать. Такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служат главным, решающим фактором успеха в борьбе с опасной инфекцией», — заверил Путин. По его словам, волонтеры, «по самым скромным подсчетам», оказали помощь более 3 млн россиян, «прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе — инвалидам, тяжело больным, пожилым людям».
По данным оперативного штаба на 26 июня, за последние сутки в России зарегистрировали 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Такой суточный прирост новых заболевших стал минимальным с 29 апреля, когда в стране выявили 5,8 тыс. заразившихся. «Конечно, это очень приятная для нас цифра, мы очень рассчитываем, что такая тенденция [к снижению] продлится в предстоящие дни и предстоящие недели», — прокомментировала эти данные
С учетом последних данных, в России с начала пандемии зарегистрировано 620,7 тыс. заразившихся коронавирусом. По этому показателю страна находится на третьем месте в мире. Второе место занимает Бразилия с 1,2 млн заразившихся, в США за время пандемии зарегистрировали 2,4 млн заразившихся.
Однако в относительном измерении (количество случаев заражения на 1 млн населения) Россия занимает 29-место в мире. По количеству смертей от коронавируса на 1 млн жителей Россия находится на 60-м месте в мире (данные сайта Worldometers).