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16:03 (мск), источник: РБК

Путин заявил об отступающей эпидемии коронавируса в России

По словам президента, волонтеры внесли в борьбу с COVID существенный вклад и помогли более 3 млн россиян.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:33 MSK, 26.06
Инфицировано620 794+6 800
13.06
8706
14.06
8835
15.06
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22.06
7600
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24.06
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25.06
7113
26.06
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13.0626.06
Скончалось8 781+176
13.06
114
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Выздоровело384 152+8 988
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13.0626.06
Инфицировано9 635 935+173 289
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136924
14.06
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13.0626.06
Скончалось489 922+6 611
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15.06
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Выздоровело4 861 715+89 274
13.06
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15.06
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19.06
82314
20.06
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21.06
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22.06
67977
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25.06
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26.06
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13.0626.06
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Источник: Пресс-служба Президента России

Волонтеры на совесть выполнили свою работу, и круг задач для них становится меньше, поскольку эпидемия коронавируса угасает. Об этом на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» заявил президент Владимир Путин.

«Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Он поблагодарил волонтеров. «Вы сделали многое, чтобы угроза начала отступать. Такая консолидация общества, объединение сил в один кулак служат главным, решающим фактором успеха в борьбе с опасной инфекцией», — заверил Путин. По его словам, волонтеры, «по самым скромным подсчетам», оказали помощь более 3 млн россиян, «прежде всего тем, кто особенно нуждался во внимании и заботе — инвалидам, тяжело больным, пожилым людям».

По данным оперативного штаба на 26 июня, за последние сутки в России зарегистрировали 6,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Такой суточный прирост новых заболевших стал минимальным с 29 апреля, когда в стране выявили 5,8 тыс. заразившихся. «Конечно, это очень приятная для нас цифра, мы очень рассчитываем, что такая тенденция [к снижению] продлится в предстоящие дни и предстоящие недели», — прокомментировала эти данные вице-премьер Татьяна Голикова.

С учетом последних данных, в России с начала пандемии зарегистрировано 620,7 тыс. заразившихся коронавирусом. По этому показателю страна находится на третьем месте в мире. Второе место занимает Бразилия с 1,2 млн заразившихся, в США за время пандемии зарегистрировали 2,4 млн заразившихся.

Однако в относительном измерении (количество случаев заражения на 1 млн населения) Россия занимает 29-место в мире. По количеству смертей от коронавируса на 1 млн жителей Россия находится на 60-м месте в мире (данные сайта Worldometers).

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