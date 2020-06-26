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17:52 (мск), источник: Газета.Ру

Арепливир и авифавир: какие российские препараты спасут от COVID-19

Новый зарегистрированный в России препарат от COVID-19 арепливир показал свою эффективность в 90% случаев. В частности он продемонстрировал неплохую результативность вне комплексного лечения — без участия антибиотиков и противовоспалительных.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:33 MSK, 26.06
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Источник: РИА "Новости"

Это уже третье лекарство от коронавируса, выпускаемое в России. Как еще лечат инфекцию — в материале «Газеты.Ru».

При легкой и средней тяжести COVID-19 поможет арепливир

Еще один зарегистрированный российский препарат от коронавирусной инфекции арепливир в ходе клинических испытаний продемонстрировал хорошие результаты — он эффективно справился с болезнью в 90% случаях. Об этом заявил исполнительный директор АО «Биохимик» Дмитрий Земсков.

По его словам, арепливир действует именно на РНК-вирусы, к которым и относится SARS-CoV-2. Средство блокирует размножение вируса в клетке человека, тем самым останавливая распространение инфекции в организме в целом.

У 70% пациентов уже через четыре дня приема препарата практически полностью отсутствовал коронавирус в организме.
Дмитрий Земсков
исполнительный директор АО «Биохимик»

Исследования проходили в больницах Санкт-Петербурга, Москвы и Саранска. В них участвовали 210 добровольцев с подтвержденным COVID-19.

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В результате эксперимента удалось выяснить, что арепливир демонстрирует хорошую результативность даже вне комплексной терапии — без участия антибиотиков, а также противовоспалительных препаратов.

При этом более вероятно, что лекарство поможет пациентам с легкой и средней формой течения заболевания — лучше всего начать его прием в первые 48 часов лечения.

«Мы будем наращивать объем производства. Наши технические возможности позволяют производить до одного миллиона упаковок в месяц. Этого достаточно, чтобы при первой волне [коронавирусной инфекции] закрыть потребность России в препарате. Есть запросы по экспорту, но в первую очередь мы будем обеспечивать препаратом внутренний российский рынок для здоровья и безопасности граждан», — заявил Дмитрий Земсков.

Как рассказала «Газете.Ru» иммунолог Мария Польнер, действующим веществом арепливира является фавеперавир. «А это средство далеко не новинка на фармацевтическом рынке. Оно используется в Японии с 2014 года для терапии неподдающихся лечению форм гриппа», — рассказала медик.

Япония начала клинические испытания этого препарата совсем недавно. И хотя к ней подключились достаточно большое количество стран, пока рано говорить об очень высокой эффективности. Я бы таких громких заявлений не делала. Пока исследуем, наблюдаем.
Мария Польнер
иммунолог

«Об его эффективности не стоит делать громких заявлений, пока сложно судить», — согласился с ней клинический фармаколог Глеб Пуцман.

«Ускоренный» препарат авифавир

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Ранее Минздрав России уже зарегистрировал один препарат на основе фавеперавира — авифавир. Япония передала 80 странам свое средство для проведения клинических испытаний, и Россия первая прошла их успешно. Как объяснил «Газете.Ru» Пуцман, единственная разница между данными препаратами — это их производитель.

Замдиректор Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Владимир Чуланов уверен, что эффективность авифавира, как и арепливира, составляет 90%. «Авифавир — не только первый антивирусный препарат, зарегистрированный против коронавируса в России, но и, возможно, самое многообещающее лекарством против COVID-19 в мире», — также заявлял журналу Forbes гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Тем не менее Пуцман сообщил «Газете.Ru», что времени для серьезного тестирования данного препарата у ученых не было, а значит, качество исследований «не может не вызывать вопросы».

Скептически настроена относительно нового препарата от COVID-19 и заместитель исполнительного директора по меднаправлению BestDoctor Юлия Ткаченко.

«Результаты исследований не опубликованы, методика его проведения не описана, а в научном мире пока не увидишь публикацию в авторитетном научном журнале, то и говорить рано — это немножко популизм», — пояснила она журналу Forbes.

По словам же вирусолога Чуланова, авифавир действительно зарегистрировали лишь на основании первого этапа исследований — в тестировании препарата принимали участие всего 60 добровольцев.
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Тем не менее, исследование показало, что у 68% пациентов, принимавших авифавир по схеме министерства здравоохранения, температура тела пришла в норму на третий день лечения. На четвертый же день терапии тесты на коронавирус являлись отрицательным у 65% добровольцев.

В то же время Пуцман считает, что нельзя забывать и про побочные эффекты, которые вызывает фавипиравир, а значит и его российские аналоги арепливир и авифавир. Так, в стране-создательнице данного препарата Японии из-за его токсичного действия фавипиравир нельзя купить в обычной аптеке. Его продажа возможна только по особому разрешению министра здравоохранения.

Левилимаб спасет от опасных осложнений

Вместе с тем в России для лечения COVID-19 зарегистрировали еще один препарат — левилимаб. Средство представляет собой раствор для подкожного введения. Изначально оно разрабатывалось для лечения ревматоидного артрита.

Еще в 2016 году началась первая стадия клинических испытаний препарата, в августе 2019 года его начали тестировать на международном уровне, а в апреле 2020 года Минздрав России одобрил проведения исследований влияния левилимаба на пациентов с тяжелой формой COVID-19. Сообщается, что окончательно тестирование завершится только к 2024 году. Тем не менее, уже сейчас его зарегистрировали по ускоренной процедуре.

Как заявляли разработчики, данный препарат лучше всего борется с нейтрализацией такого осложнения COVID-19, как цитокиновый шторм (гиперреакция иммунной системы — «Газета.Ru»).
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Фармаколог, гендиректор Центра контроля качества медпомощи Минздрава РФ Виталий Омельяновский объяснил «Газете.Ru», что при данном синдроме важно проводить не просто противовирусное лечение, а терапию, связанную со снижением активности воспаления, и с этим как раз успешно справляется новый зарегистрированный препарат.

«Ранее лекарства с таким мощным противовоспалительным действием использовались только для лечения тяжелобольных людей, теперь же они могут показать свое действие и при COVID-19», — отметил эксперт.

Глеб Пуцман в свою очередь рассказал «Газете.Ru», что левилимаб является российским аналогом актемры (препарат от ревматоидного артрита — «Газета.Ru»). «По опыту могу сказать, что работает вполне неплохо. Будем надеяться, что новое средство будет так же эффективно», — заключил медик.

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