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18:19 (мск), источник: ТАСС Наука

Каждому пятому жителю планеты предрекли осложнения при COVID-19

В зависимости от возраста вероятность этого колеблется от менее 5% для людей моложе 20 лет и до более 66% для людей старше 70 лет.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:33 MSK, 26.06
Инфицировано620 794+6 800
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
13.0626.06
Скончалось8 781+176
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
13.0626.06
Выздоровело384 152+8 988
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
13.0626.06
Инфицировано9 643 999+176 991
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
13.0626.06
Скончалось490 055+6 594
13.06
4347
14.06
4250
15.06
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6823
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21.06
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24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
13.0626.06
Выздоровело4 865 562+90 355
13.06
87035
14.06
77668
15.06
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16.06
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17.06
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18.06
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19.06
82314
20.06
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21.06
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Источник: Агентство «Москва»

ТАСС, 26 июня. Примерно каждый пятый житель Земли, или около 1,7 млрд человек, рискует заполучить тяжелую форму COVID-19, если заразится коронавирусом нового типа. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали данные систем здравоохранения 188 стран мира. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на статью в научном журнале Lancet.

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«Наши оценки приблизительны и основаны на самых базовых факторах риска, а не на более конкретных, таких как этническая принадлежность, социально-экономические условия и ожирение. Однако они могут послужить основой для того, чтобы оценить, скольких людей нужно защитить, вакцинировать в первую очередь», — пишут ученые в своей работе.

За время, которое прошло с начала вспышки коронавирусной инфекции, ученые выяснили, какие слои населения наиболее уязвимы перед болезнью. В основном это люди с хроническими болезнями легких, сердечно-сосудистой системы, почек, ожирением и диабетом. Чтобы эффективно защитить таких людей от инфекции в том случае, если все они заразятся коронавирусом нового типа, нужно заготовить под них достаточно мест в больницах и доз лекарства, когда его создадут.

Чтобы оценить, на какие цифры нужно рассчитывать властям разных стран в этом случае, ученые проанализировали данные систем здравоохранения 188 стран и прогноз ООН об увеличении населения мира на 2020 год.

Они пришли к выводу, что у 1,7 млрд жителей Земли (это около 22% от всего населения планеты) есть как минимум одно заболевание, которое повышает риск получить тяжелую форму коронавирусной инфекции.

У 349 млн из них риск еще выше: если они заразятся вирусом, то им понадобится госпитализация.

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Во всех случаях вероятность осложнений варьируется в зависимости от возраста: чем старше человек, тем выше риск. Исследование подтвердило выводы предыдущих работ относительно того, что мужчины более уязвимы перед вирусом, чем женщины: новые данные говорят, что повышенный риск осложнения при COVID-19 у 6% мужчин и всего у 3% женщин.

В разрезе стран опасность коронавирусной инфекции ярче проявится для государств с высоким средним возрастом населения, стран Африки, среди жителей которых чаще встречается СПИД, а также для жителей небольших островных государств с высокой заболеваемостью диабетом.

Сейчас в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом нового типа заразилось около 9,6 млн человек. Около 490 тыс. инфицированных умерли, выздоровели около 4,9 млн человек. За пределами КНР заболевание COVID-19, которое вызывает этот вирус, выявили в 188 странах, включая Россию.

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