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21:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 26 июня

В России минимальный прирост случаев коронавируса с конца апреля, Владимир Путин заявил об отступающей эпидемии, а каждому пятому жителю планеты предрекли осложнения при COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 26.06
Инфицировано620 794+6 800
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
13.0626.06
Скончалось8 781+176
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
13.0626.06
Выздоровело384 152+8 988
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
13.0626.06
Инфицировано9 679 764+185 193
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
13.0626.06
Скончалось491 095+6 940
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
13.0626.06
Выздоровело4 879 856+96 932
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
13.0626.06
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Измерение температуры у участника голосования на одном из избирательных участков Мурманска, где проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. | Источник: РИА "Новости"

Новые данные по распространению коронавируса в России

За прошедшие сутки в стране выявлено 6800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ежесуточный прирост менее 7000 новых случаев зафиксирован впервые с 29 апреля. На 26 июня общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 620 794 человек.

Общее число смертельных исходов выросло до 8781. С начала пандемии выздоровели 384 152 человека, более 227 000 подхвативших коронавирусную инфекцию продолжают лечение.

Каждому пятому жителю планеты предрекли осложнения при COVID-19

У 1,7 млрд человек (22% от всего населения планеты) есть как минимум одно заболевание, которое повышает риск получить тяжелую форму коронавирусной инфекции. У 349 млн из них риск еще выше: если они заразятся вирусом, то им понадобится госпитализация. Во всех случаях вероятность осложнений варьируется в зависимости от возраста: чем старше человек, тем выше риск.

Путин заявил об отступающей эпидемии коронавируса в России

Волонтеры на совесть выполнили свою работу, и круг задач для них становится меньше, поскольку эпидемия коронавируса угасает. Об этом на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» заявил президент Владимир Путин.

Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться.
Владимир Путин

Ранее, 23 июня, президент выступил с обращением к гражданам. Ключевыми темами стали промежуточные итоги борьбы с коронавирусом, состояние экономики и перспективы страны на ближайшее будущее.

Верующая в главном храме Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот» в Московской области, который открылся для прихожан. | Источник: РИА "Новости"

Какие российские препараты спасут от COVID-19

Новый зарегистрированный в России препарат от COVID-19 арепливир показал свою эффективность в 90% случаев. В частности он продемонстрировал неплохую результативность вне комплексного лечения — без участия антибиотиков и противовоспалительных. Это уже третье лекарство от коронавируса, выпускаемое в России. Как еще лечат инфекцию?

Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19

Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций нет. О своем состоянии рассказали они сами.

Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал — будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет: температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет — едим же даже больше, чем раньше. На месте укола осталась только точка, никаких болевых ощущений.
Сергей
доброволец

Испытания вакцины от коронавируса проходят в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко в Москве. Первым добровольцам препарат ввели 18 июня, через неделю вакцину получили еще 20 человек.

Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей

По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Она уточнила, что это на 2,5 п.п. больше, чем было выявлено на предыдущем этапе.

Ранее аналитики Boston Consulting Group заявили, что в Москве сложилась уникальная эпидемиологическая ситуация: при зараженности COVID-19, сравнимой с Нью-Йорком и Мадридом, город сумел обеспечить низкую смертность среди заболевших.

Названо условие, при котором коронавирус уничтожается за 25 секунд

Ультрафиолетовое излучение специальных ламп эффективно инактивирует вирус SARS-CoV-2. Это подтвердили исследования, проведенные Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify — одним из лидеров в области освещения.

При дозировке 5 мДж/см2 распространение вируса SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мДж/см2 вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.

Кинотеатр готовят к повторному открытию в Куала-Лумпуре, Малайзия, 26 июня 2020 года. | Источник: AP 2020

Почему Трамп игнорирует ухудшение ситуации с коронавирусом в США

В США обостряется ситуация с коронавирусом: суточные показатели выявленных случаев приближаются к пиковым значениям апреля. Экспертное сообщество указывает, что вирус вышел из-под контроля и страна приближается к своему «худшему кошмару». При этом национальная стратегия по борьбе с эпидемией у Белого дома отсутствует. Более того, Дональд Трамп вовсе проявляет безразличие к новому всплеску заражений, стараясь отвлечь внимание американцев в преддверии выборов.

Первый препарат для лечения COVID-19 получил одобрение на продажу в ЕС

Речь идет о препарате «Ремдесивир», который применялся для лечения лихорадки Эбола. В России это лекарство проходит клинические испытания. Препарат будут использовать для лечения взрослых и подростков старше 12 лет с диагнозом «пневмония» и положительными тестами на коронавирус COVID-19.

Школьница из США сделала «коронавирусное» платье на выпускной (фото)

18-летняя Пейтон Манкер из американского города Спарта, штат Иллинойс, в конце июня стала звездой соцсетей и местных СМИ. Все дело в ее необычном платье для выпускного, которое она создала сама из 750 метров цветной клейкой ленты, а дизайн посвятила теме коронавируса. А тем временем шеф-повар из Иордании создал защитные маски для лица из баклажанов.

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