Коронавирус COVID-19: главные события 26 июня

Измерение температуры у участника голосования на одном из избирательных участков Мурманска, где проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. | Источник: РИА "Новости"
Новые данные по распространению коронавируса в России
За прошедшие сутки в стране выявлено 6800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Ежесуточный прирост менее 7000 новых случаев зафиксирован впервые с 29 апреля. На 26 июня общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 620 794 человек.
Общее число смертельных исходов выросло до 8781. С начала пандемии выздоровели 384 152 человека, более 227 000 подхвативших коронавирусную инфекцию продолжают лечение.
Каждому пятому жителю планеты предрекли осложнения при COVID-19
У 1,7 млрд человек (22% от всего населения планеты) есть как минимум одно заболевание, которое повышает риск получить тяжелую форму коронавирусной инфекции. У 349 млн из них риск еще выше: если они заразятся вирусом, то им понадобится госпитализация. Во всех случаях вероятность осложнений варьируется в зависимости от возраста: чем старше человек, тем выше риск.
Путин заявил об отступающей эпидемии коронавируса в России
Волонтеры на совесть выполнили свою работу, и круг задач для них становится меньше, поскольку эпидемия коронавируса угасает. Об этом на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» заявил президент Владимир Путин.
Сейчас эпидемия, слава богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться.
Ранее, 23 июня, президент выступил с обращением к гражданам. Ключевыми темами стали промежуточные итоги борьбы с коронавирусом, состояние экономики и перспективы страны на ближайшее будущее.
Верующая в главном храме Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот» в Московской области, который открылся для прихожан. | Источник: РИА "Новости"
Какие российские препараты спасут от COVID-19
Новый зарегистрированный в России препарат от COVID-19 арепливир показал свою эффективность в 90% случаев. В частности он продемонстрировал неплохую результативность вне комплексного лечения — без участия антибиотиков и противовоспалительных. Это уже третье лекарство от коронавируса, выпускаемое в России. Как еще лечат инфекцию?
Добровольцы сообщили о самочувствии после вакцинации от COVID-19
Добровольцы, получившие вакцину от коронавируса, чувствуют себя хорошо, никаких осложнений или побочных реакций нет. О своем состоянии рассказали они сами.
Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал — будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет: температура нормальная, 36,6. Даже голова не болит. Говорили, аппетита не будет — едим же даже больше, чем раньше. На месте укола осталась только точка, никаких болевых ощущений.
Испытания вакцины от коронавируса проходят в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко в Москве. Первым добровольцам препарат ввели 18 июня, через неделю вакцину получили еще 20 человек.
Антитела выявлены у 20% протестированных москвичей
По итогам третьего этапа популяционного исследования москвичей на наличие иммунитета к коронавирусу оказалось, что антитела есть у 19,9% протестированных, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Она уточнила, что это на 2,5 п.п. больше, чем было выявлено на предыдущем этапе.
Ранее аналитики Boston Consulting Group заявили, что в Москве сложилась уникальная эпидемиологическая ситуация: при зараженности COVID-19, сравнимой с Нью-Йорком и Мадридом, город сумел обеспечить низкую смертность среди заболевших.
Названо условие, при котором коронавирус уничтожается за 25 секунд
Ультрафиолетовое излучение специальных ламп эффективно инактивирует вирус SARS-CoV-2. Это подтвердили исследования, проведенные Национальной лабораторией инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета совместно с компанией Signify — одним из лидеров в области освещения.
При дозировке 5 мДж/см2 распространение вируса SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за шесть секунд. При воздействии в 22 мДж/см2 вирус уничтожается практически полностью за 25 секунд.
Кинотеатр готовят к повторному открытию в Куала-Лумпуре, Малайзия, 26 июня 2020 года. | Источник: AP 2020
Почему Трамп игнорирует ухудшение ситуации с коронавирусом в США
В США обостряется ситуация с коронавирусом: суточные показатели выявленных случаев приближаются к пиковым значениям апреля. Экспертное сообщество указывает, что вирус вышел из-под контроля и страна приближается к своему «худшему кошмару». При этом национальная стратегия по борьбе с эпидемией у Белого дома отсутствует. Более того, Дональд Трамп вовсе проявляет безразличие к новому всплеску заражений, стараясь отвлечь внимание американцев в преддверии выборов.
Первый препарат для лечения COVID-19 получил одобрение на продажу в ЕС
Речь идет о препарате «Ремдесивир», который применялся для лечения лихорадки Эбола. В России это лекарство проходит клинические испытания. Препарат будут использовать для лечения взрослых и подростков старше 12 лет с диагнозом «пневмония» и положительными тестами на коронавирус COVID-19.
Школьница из США сделала «коронавирусное» платье на выпускной (фото)
18-летняя Пейтон Манкер из американского города Спарта, штат Иллинойс, в конце июня стала звездой соцсетей и местных СМИ. Все дело в ее необычном платье для выпускного, которое она создала сама из 750 метров цветной клейкой ленты, а дизайн посвятила теме коронавируса. А тем временем шеф-повар из Иордании создал защитные маски для лица из баклажанов.