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День в истории: 4 июляКосмический катаклизм, День независимости США, начало экспедиции к Антарктиде и другие памятные даты и события, которые произошли 4 июля в разные годы
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00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 5 июля

Первая туристическая поездка, день рождения бикини, первая песня Элвиса Пресли и другие памятные даты и события, которые произошли 26 июня в разные годы.

Источник: AP 2020

Первая туристическая поездка

5 июля 1841 года 33-летний баптистский проповедник из Великобритании Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку для 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир в Средней Англии.

Вскоре поездки стали регулярными и охватили не только всю Европу, но и Америку, в которой было создано первое в мире туристическое агентство «Томас Кук и сын».

Именно Томаса Кука принято считать родоначальником туризма.

Создана секретная служба США

В этот день в 1865 году при министерстве финансов США была создана особая Секретная служба, которая должна была бороться с изготовлением и распространением фальшивых денег и ценных бумаг. Однако уже в 1867 году служба получила право проводить расследования всех преступлений, совершенных против государства, включая незаконное изготовление спиртных напитков, ограблений почты и банков, контрабанды и других нарушений федеральных законов.

В 1883 году Секретная служба стала самостоятельной организацией, а вскоре ее сотрудники стали ответственными за безопасность президента, членов его семьи и руководителей других государств, приезжающих в США.

В Египте обнаружена уникальная гробница фараонов

5 июля 1881 года под землей в скалах Дейр эль-Бахри, к востоку от знаменитой Долины царей, была найдена погребальная камера с десятками саркофагов с мумиями фараонов: Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III, а также легендарного Рамзеса II Великого. Эта находка не только обогатила Каирский музей, но и дала возможность ученым больше узнать об истории Египта.

Открытие VIII Олимпийских игр

96 лет назад, в 1924 году, в Париже состоялось открытие VIII летних Олимпийских игр, проходивших с 5 по 27 июля. Французская столица стала первым городом в мире, в котором дважды проводили Олимпийские игры (впервые они прошли в Париже в 1900 году). Олимпиада-1924 стала рекордсменом как по посещаемости (ее посмотрел 625 821 человек), так и по количеству участников (3092 спортсменов из 44 стран мира).

День рождения бикини

5 июля 1946 года во время показа мод в Париже появление на подиуме манекенщицы Мишлен Бернардини закончилось скандалом. Дело в том, что купальник от модельера Луи Реара, который демонстрировала модель, состоял из двух тонких полос ткани, что произвело на консервативную публику не самое приятное впечатление.

Новинку окрестили «бикини» — по имени атолла, над которым несколькими днями ранее США провели испытание атомной бомбы.

Бикини был запрещен на многих курортах вплоть до 1950-х годов, когда на экраны вышел фильм «И Бог создал женщину» с Бриджит Бардо в главной роли, которая в фильме носила этот откровенный купальник.

Первая песня Элвиса Пресли

Знаменитая песня «That’s All Right» была и остается одной из визитных карточек Элвиса Пресли. Он исполнял ее на всех своих концертах и даже легендарные The Beatles ее перепевали. Именно эта песня и положила начало головокружительной карьере певца. 5 июля 1954 года владелец фирмы звукозаписи Sun Records Сэм Филлипс пригласил в студию Элвиса Пресли, гитариста Скотти Мура и контрабасиста Билла Блэка для пробной записи. В перерыве между записями, музыканты стали наигрывать малоизвестную песню «That’s All Right» блюзового певца Артура Крадапа, дополнив ее неожиданным ритмом.

Это исполнение настолько всем понравилось, что песня была записана в студии, после чего попала на радио и сразу полюбилась слушателям. 19 июля 1954 года сингл «Элвиса Пресли, Скотти и Билла» появился в продаже и моментально возглавил местные чарты.

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