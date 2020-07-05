00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 5 июля
Первая туристическая поездка, день рождения бикини, первая песня Элвиса Пресли и другие памятные даты и события, которые произошли 26 июня в разные годы.
5 июля 1841 года 33-летний баптистский проповедник из Великобритании Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку для 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир в Средней Англии.
Именно Томаса Кука принято считать родоначальником туризма.
В этот день в 1865 году при министерстве финансов США была создана особая Секретная служба, которая должна была бороться с изготовлением и распространением фальшивых денег и ценных бумаг. Однако уже в 1867 году служба получила право проводить расследования всех преступлений, совершенных против государства, включая незаконное изготовление спиртных напитков, ограблений почты и банков, контрабанды и других нарушений федеральных законов.
В 1883 году Секретная служба стала самостоятельной организацией, а вскоре ее сотрудники стали ответственными за безопасность президента, членов его семьи и руководителей других государств, приезжающих в США.
5 июля 1881 года под землей в скалах Дейр
96 лет назад, в 1924 году, в Париже состоялось открытие VIII летних Олимпийских игр, проходивших с 5 по 27 июля. Французская столица стала первым городом в мире, в котором дважды проводили Олимпийские игры (впервые они прошли в Париже в 1900 году). Олимпиада-1924 стала рекордсменом как по посещаемости (ее посмотрел 625 821 человек), так и по количеству участников (3092 спортсменов из 44 стран мира).
5 июля 1946 года во время показа мод в Париже появление на подиуме манекенщицы Мишлен Бернардини закончилось скандалом. Дело в том, что купальник от модельера Луи Реара, который демонстрировала модель, состоял из двух тонких полос ткани, что произвело на консервативную публику не самое приятное впечатление.
Бикини был запрещен на многих курортах вплоть до 1950-х годов, когда на экраны вышел фильм «И Бог создал женщину» с Бриджит Бардо в главной роли, которая в фильме носила этот откровенный купальник.
Знаменитая песня «That’s All Right» была и остается одной из визитных карточек Элвиса Пресли. Он исполнял ее на всех своих концертах и даже легендарные The Beatles ее перепевали. Именно эта песня и положила начало головокружительной карьере певца. 5 июля 1954 года владелец фирмы звукозаписи Sun Records Сэм Филлипс пригласил в студию Элвиса Пресли, гитариста Скотти Мура и контрабасиста Билла Блэка для пробной записи. В перерыве между записями, музыканты стали наигрывать малоизвестную песню «That’s All Right» блюзового певца Артура Крадапа, дополнив ее неожиданным ритмом.
Это исполнение настолько всем понравилось, что песня была записана в студии, после чего попала на радио и сразу полюбилась слушателям. 19 июля 1954 года сингл «Элвиса Пресли, Скотти и Билла» появился в продаже и моментально возглавил местные чарты.