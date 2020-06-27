Вирусологи назвали нужное для коллективного иммунитета количество вакцины

«Будет определено то количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 млн доз вакцины», — сказал Максютов.
Ранее о таком же количестве доз вакцины, необходимых для начала массовой вакцинации от коронавируса, сообщал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург.
Он назвал это «беспрецедентной задачей» и отметил меры по увеличению производства вакцины, которые принимает, по его словам, руководство страны. Гинцбург также отметил, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться осенью.
В начале июня Роспотребнадзор сообщил о планах исследовать популяционный иммунитет среди жителей отдельных регионов. Изначально исследования планировалось провести в трех субъектах, но позже их количество увеличилось до 22.
Первый этап должен пройти в июне. Исследование позволит получить данные об особенностях эпидемического процесса, поможет составлять прогноз развития ситуации на отдельной территории, а также позволит планировать мероприятия по профилактике инфекции.
В Москве с середины мая проходит массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Из всех протестированных людей иммунитет обнаружился у каждого пятого. Всего власти столицы планируют проверить на иммунитет 6 млн человек.
В России уже начались испытания вакцины от коронавируса на людях. Так, 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве препарат ввели первой группе добровольцев, 23 июня — второй группе. Исследования планируется завершить до конца июля.