Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 27 июняЧай завоевывает Европу, восстание на броненосце "Потёмкин", день рождения Алсу и другие памятные даты и события, которые произошли 22 июня в разные годы
Фоторепортажи
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
8Московский зоопарк. Изоляция
00:49 (мск), источник: РБК

Вирусологи назвали нужное для коллективного иммунитета количество вакцины

Для создания коллективного иммунитета к коронавирусу в России понадобится около 70 млн доз вакцины, сообщил директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:33 MSK, 26.06
Инфицировано620 794+6 800
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
13.0626.06
Скончалось8 781+176
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
13.0626.06
Выздоровело384 152+8 988
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
13.0626.06
Инфицировано9 695 374+173 349
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
13.0626.06
Скончалось491 595+6 719
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
13.0626.06
Выздоровело4 889 689+90 539
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
13.0626.06
Идёт загрузка
Источник: Reuters

«Будет определено то количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 млн доз вакцины», — сказал Максютов.

Ранее о таком же количестве доз вакцины, необходимых для начала массовой вакцинации от коронавируса, сообщал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ) Александр Гинцбург.

Он назвал это «беспрецедентной задачей» и отметил меры по увеличению производства вакцины, которые принимает, по его словам, руководство страны. Гинцбург также отметил, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться осенью.

В начале июня Роспотребнадзор сообщил о планах исследовать популяционный иммунитет среди жителей отдельных регионов. Изначально исследования планировалось провести в трех субъектах, но позже их количество увеличилось до 22.

Первый этап должен пройти в июне. Исследование позволит получить данные об особенностях эпидемического процесса, поможет составлять прогноз развития ситуации на отдельной территории, а также позволит планировать мероприятия по профилактике инфекции.

В Москве с середины мая проходит массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Из всех протестированных людей иммунитет обнаружился у каждого пятого. Всего власти столицы планируют проверить на иммунитет 6 млн человек.

В России уже начались испытания вакцины от коронавируса на людях. Так, 18 июня в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве препарат ввели первой группе добровольцев, 23 июня — второй группе. Исследования планируется завершить до конца июля.

Экономика России после пандемии коронавируса
 СМИ узнали о люксовых рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Ученые открыли еще одно полезное свойство кофе
Суд приговорил Серебренникова к трем годам условно
Коронавирус COVID-19: главные события 26 июня
Опубликован перечень ограничений при въезде в другие государства
Ученые назвали условие, при котором COVID погибает за 25 секунд
Россиян предупредили об аномальном похолодании
Показаны снимки лучших молодых фоторепортеров года
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Gnezdo.ru
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Первый и верный признак, что кишечник не в порядке
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Hi-Tech
Как снимает самый дешевый iPhone Смартфон неплохо показывает себя на фоне многих устройств с несколькими датчиками
Горячие темы на Авто
Нипонял. 201
Эдак с утречка сегодня метнулся и проголосовал 181
усе дефки нас бросили(почти)... 178
Не густо.. 146
Кино
Опубликовано фото со съемок «Аватара 2» с сыном главных героев Ребенка Джейка и Нейтири сыграет 15-летний Бритен Далтон
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Отец и женщины. Взгляд со стороны нужен 154
Ненависть к быту 140
Когда вы на велосипеде-на вас смотрят прохожие? 129
Порассуждаем про отношения с бывшими, настоящими, будущими. 102
Леди
42-летняя Екатерина Климова изменилась до неузнаваемости (фото) Фанаты пришли в недоумение из-за внешнего вида актрисы
Новости партнеров
Двойные стандарты депутата Бондаренко довели жителей до ручки
Прогноз сработал. Президент рассказал о ситуации с COVID в России – жми
Сын Лукашенко на Параде в Москве затмил отца и разбил сердца россиянок
Президент России назначил выплаты родителям всех несовершеннолетних
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь