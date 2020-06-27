21:05 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Особенности учета в вирусный период
Статистика не заметила закрытия границ.
За четыре месяца этого года, по оценке Росстата, миграционный прирост населения в РФ сократился более чем в два раза по сравнению с таким же периодом 2019-го. При этом в апреле, несмотря на закрытие границ
Росстат представил данные, позволяющие сделать первые выводы об интенсивности трудовой миграции в период эпидемии коронавируса. Точность этих цифр, впрочем, оставляет желать лучшего — поскольку в последние три месяца нормы об учете и документировании мигрантов были фактически заморожены и оценить, как этот факт повлиял на статистику миграции, при ее действующей методике довольно сложно.
Число прибывших в РФ сократилось на 35,3 тыс. человек, или на 16,1% (в том числе за счет приехавших из стран СНГ — на 29 тыс., или на 14,8%). Число выбывших при этом выросло на 23,4 тыс. человек, или на 19,4% (19 тыс., или 17,5%). Миграционный прирост в первые четыре месяца года сократился в обмене населением со всеми странами СНГ — кроме Украины. Количество приехавших из этой страны выросло на 29,5%.
Как отмечает ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований Высшей школы экономики Никита Мкртчян, сокращение миграционного прироста РФ в январе—апреле объясняется как высокой базой 2019 года, так и ситуацией с коронавирусом.
«С одной стороны, мы видим, что сокращение числа прибытий началось уже в январе, что естественно при их росте в прошлом году. С другой, очевидно, что часть потенциальных мигрантов, опасаясь новой неизвестной инфекции, могла искать работу на родине», — отмечает эксперт.
«Часть выбытий в апреле могла отражать появление вывозных рейсов, однако точное число уехавших таким образом неизвестно», — говорит директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер. Отметим, что в любом случае речь о десятках тысяч уехавших таким образом идти явно не может.
Как следует из пояснений к методологии Росстата, данные о международной и внутрироссийской миграции поступают статведомству от МВД, которое учитывает постановку на учет и снятие с него приезжих.
Поясним, что президентский указ от 18 апреля продлил действие всех разрешительных документов иностранцев на три месяца — с 15 марта до 15 июня течение сроков времени пребывания и действия патентов было заморожено. Как такое продление сказалось на миграционном учете, в основе которого лежит факт регистрации прибытий и выездов иностранцев, неясно — в МВД не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ».
Вызывает вопросы и статистика по выданным трудовым мигрантам патентам.
В марте этого года их число составило 427 тыс., однако по итогам апреля оно не сохранилось на прежнем уровне (оформление патентов в этот период не требовалось, а действие истекающих было продлено до 15 июня), а выросло до 559 тыс. Несмотря на эти и прочие особенности миграционной статистики, общее число трудовых мигрантов в России, по оценке Евгения Варшавера, пока особо не изменилось и составляет примерно 11 млн человек.
Анастасия Мануйлова