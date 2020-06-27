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21:05 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Особенности учета в вирусный период

Статистика не заметила закрытия границ.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 27.06
Инфицировано627 646+6 852
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
14.0627.06
Скончалось8 969+188
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
14.0627.06
Выздоровело393 352+9 200
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
14.0627.06
Инфицировано9 866 685+186 921
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
14.0627.06
Скончалось495 692+4 597
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
14.0627.06
Выздоровело4 983 029+103 173
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
14.0627.06
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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

За четыре месяца этого года, по оценке Росстата, миграционный прирост населения в РФ сократился более чем в два раза по сравнению с таким же периодом 2019-го. При этом в апреле, несмотря на закрытие границ из-за пандемии, статистика продолжала фиксировать десятки тысяч прибытий и выбытий иностранцев. Такие странности могут свидетельствовать о недостатках системы миграционного учета, в частности, фиксирующей убытие не по факту пересечения границы, а на основании истечения срока уведомления о временном пребывании — в условиях, когда течение срока действия разрешительных документов мигрантов в последние три месяца было заморожено.

Росстат представил данные, позволяющие сделать первые выводы об интенсивности трудовой миграции в период эпидемии коронавируса. Точность этих цифр, впрочем, оставляет желать лучшего — поскольку в последние три месяца нормы об учете и документировании мигрантов были фактически заморожены и оценить, как этот факт повлиял на статистику миграции, при ее действующей методике довольно сложно.

Тем не менее, по данным Росстата, в январе—апреле 2020 года миграционный прирост в РФ составил 39 тыс. человек — это более чем вдвое меньше показателя за такой же период прошлого года — 98 тыс.
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Число прибывших в РФ сократилось на 35,3 тыс. человек, или на 16,1% (в том числе за счет приехавших из стран СНГ — на 29 тыс., или на 14,8%). Число выбывших при этом выросло на 23,4 тыс. человек, или на 19,4% (19 тыс., или 17,5%). Миграционный прирост в первые четыре месяца года сократился в обмене населением со всеми странами СНГ — кроме Украины. Количество приехавших из этой страны выросло на 29,5%.

Как отмечает ведущий научный сотрудник Центра демографических исследований Высшей школы экономики Никита Мкртчян, сокращение миграционного прироста РФ в январе—апреле объясняется как высокой базой 2019 года, так и ситуацией с коронавирусом.

«С одной стороны, мы видим, что сокращение числа прибытий началось уже в январе, что естественно при их росте в прошлом году. С другой, очевидно, что часть потенциальных мигрантов, опасаясь новой неизвестной инфекции, могла искать работу на родине», — отмечает эксперт.

Интересно что, судя по данным Росстата, даже в апреле, когда границы РФ уже были закрыты, число прибытий и выбытий в/из РФ не упало до нуля — статистики, несмотря на отсутствие сообщения с другими странами, насчитали 31 тыс. прибытий и 37 тыс. выбытий иностранных граждан.
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«Часть выбытий в апреле могла отражать появление вывозных рейсов, однако точное число уехавших таким образом неизвестно», — говорит директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер. Отметим, что в любом случае речь о десятках тысяч уехавших таким образом идти явно не может.

Как следует из пояснений к методологии Росстата, данные о международной и внутрироссийской миграции поступают статведомству от МВД, которое учитывает постановку на учет и снятие с него приезжих.

При этом снятие с учета происходит автоматически — по окончании срока пребывания, заявленного при регистрации, и не учитывает факта пересечения границы. Такая методика и раньше вызывала нарекания, а в условиях заморозки правил учета иностранцев на период карантина стала еще более неточной.

Поясним, что президентский указ от 18 апреля продлил действие всех разрешительных документов иностранцев на три месяца — с 15 марта до 15 июня течение сроков времени пребывания и действия патентов было заморожено. Как такое продление сказалось на миграционном учете, в основе которого лежит факт регистрации прибытий и выездов иностранцев, неясно — в МВД не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ».

Вызывает вопросы и статистика по выданным трудовым мигрантам патентам.

В марте этого года их число составило 427 тыс., однако по итогам апреля оно не сохранилось на прежнем уровне (оформление патентов в этот период не требовалось, а действие истекающих было продлено до 15 июня), а выросло до 559 тыс. Несмотря на эти и прочие особенности миграционной статистики, общее число трудовых мигрантов в России, по оценке Евгения Варшавера, пока особо не изменилось и составляет примерно 11 млн человек.

Анастасия Мануйлова

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