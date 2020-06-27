Reuters: США зафиксировали максимальное с начала пандемии число заражений за сутки

09:24 (мск), источник: ТАСС
Число случаев заражения новым коронавирусом в США выросло за последние сутки на 40 870, это максимальный показатель с начала пандемии. Такие оценки привело в пятницу агентство Reuters.
Согласно его подсчетам, число инфицированных в стране превысило 2,47 млн. Рекордные темпы распространение инфекции зафиксированы на этой неделе, в частности, в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида и Южная Каролина. В некоторых из них число заражений резко повысилось после частичной отмены введенных ранее санитарных мер.
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