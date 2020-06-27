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09:24 (мск), источник: ТАСС

Reuters: США зафиксировали максимальное с начала пандемии число заражений за сутки

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Общее число инфицированных в стране превысило 2,47 млн.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:33 MSK, 27.06
Инфицировано620 794+6 800
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
13.0626.06
Скончалось8 781+176
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
13.0626.06
Выздоровело384 152+8 988
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
13.0626.06
Инфицировано9 807 191+196 129
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
13.0626.06
Скончалось494 375+5 032
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
13.0626.06
Выздоровело4 947 786+108 287
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
13.0626.06
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Источник: Reuters

Число случаев заражения новым коронавирусом в США выросло за последние сутки на 40 870, это максимальный показатель с начала пандемии. Такие оценки привело в пятницу агентство Reuters.

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Согласно его подсчетам, число инфицированных в стране превысило 2,47 млн. Рекордные темпы распространение инфекции зафиксированы на этой неделе, в частности, в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида и Южная Каролина. В некоторых из них число заражений резко повысилось после частичной отмены введенных ранее санитарных мер.

Вице-президент США Майкл Пенс в пятницу заявил, что рост числа новых случаев заболевания коронавирусом зафиксирован в 16 штатах, в 34 ситуация с распространением инфекции стабилизировалась. Он заверил, что власти уделяют повышенное внимание указанным 16 штатам. По словам Пенса, наиболее тяжелая ситуация складывается, в частности, в Аризоне, Техасе и Флориде.

Вместе с тем вице-президент США подчеркнул, что американские власти «добились поистине замечательного прогресса» в борьбе с коронавирусом. Он заострил внимание на том, что смертность от коронавируса снижается по всей стране. Пенс отметил, что в стране было зафиксировано около 126 тыс. летальных исходов.

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