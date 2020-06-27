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08:07 (мск), источник: РИА Новости

Ученый назвал тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Тех, кто участвует в испытании вакцины от коронавируса, должны встревожить ряд опасных симптомов, об этом рассказал в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

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25.06
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26.06
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14.06
4250
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14.06
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15.06
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16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
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13.0626.06
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Источник: РИА "Новости"

Как пояснил ученый, легкой реакцией организма на вакцину может считаться повышение температуры до 37,5 градуса, нормальной средней реакцией — до 38,5 градуса. При этом температура выше 38,6 градуса, по словам Костинова, указывает уже на сильную реакцию.

«На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч — в зависимости от препарата. Когда вводят инъекцию, на месте укола может быть покраснение, но диаметр покраснения, а главное — уплотнения, не должен быть больше восьми сантиметров», — добавил профессор.

Умеренной реакцией считается покраснение диаметром до пяти-шести сантиметров, пояснил Костинов. При этом он подчеркнул, что температура и реакция не должны длиться более двух дней.
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В настоящее время в России проходит испытания вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны. В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром «Вектор».

В марте ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным организации, число случаев заражения в мире превысило 9,4 миллиона, умерли более 484 тысяч человек. В России выявили свыше 620 тысяч заразившихся коронавирусом. Более 384 тысяч человек уже выздоровели.

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