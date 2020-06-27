Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»

07:26 (мск), источник: Известия
Специалист объяснил, что данным термином обозначается быстрое изменение влажности, температуры и давления. Всё это крайне негативно сказывается на метеочувствительных и склонных к проблемам с
«Это растительные вещи, такие как китайский лимонник, левзея, тот же элеутерококк или мелатонин. Мелатонин — гормон, который заведует нашими биологическими, циркадными ритмами, он помогает переносить эти перемены», — цитирует врача 27 июня радио Sputnik.
Также специалист рассказал, как легче всего перенести жару. Согласно его рекомендациям, не стоит носить слишком тесную одежду или обувь, голова должна быть покрытой. Кроме того, разница между температурой в помещении и на улице не должна превышать пять градусов.
«Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального», — указал Беленков.
Врач посоветовал больше пить воды и следить, чтобы не появлялись первые признаки перегрева — головная боль, потемнение в глазах.
25 июня врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил спасаться от жары необычным способом. Медик рекомендовал носить шарфы. По его словам, такой предмет одежды можно смочить водой и повязать на шее, что поможет избежать перегрева, теплового удара и солнечных ожогов.