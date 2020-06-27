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07:26 (мск), источник: Известия

Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»

Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды — без проблем пережить так называемую погодную пилу.

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Источник: Reuters

Специалист объяснил, что данным термином обозначается быстрое изменение влажности, температуры и давления. Всё это крайне негативно сказывается на метеочувствительных и склонных к проблемам с сердечно-сосудистой системой людях.

По словам Беленкова, в таких случаях важно принимать прописанные врачами лекарства. Метеозависимым людям помогут препараты-адаптогены.

«Это растительные вещи, такие как китайский лимонник, левзея, тот же элеутерококк или мелатонин. Мелатонин — гормон, который заведует нашими биологическими, циркадными ритмами, он помогает переносить эти перемены», — цитирует врача 27 июня радио Sputnik.

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Также специалист рассказал, как легче всего перенести жару. Согласно его рекомендациям, не стоит носить слишком тесную одежду или обувь, голова должна быть покрытой. Кроме того, разница между температурой в помещении и на улице не должна превышать пять градусов.

«Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального», — указал Беленков.

Врач посоветовал больше пить воды и следить, чтобы не появлялись первые признаки перегрева — головная боль, потемнение в глазах.

25 июня врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил спасаться от жары необычным способом. Медик рекомендовал носить шарфы. По его словам, такой предмет одежды можно смочить водой и повязать на шее, что поможет избежать перегрева, теплового удара и солнечных ожогов.

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