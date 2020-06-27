Кузнецова: Минтруд не поддержал идею выплатить 10 тыс. руб. на детей вплоть до 18 лет

«Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в Министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа», — цитирует госпожу Кузнецову ее пресс-служба (цитата по ТАСС).
Омбудсмен сообщила, что в Совете федерации и Госдуме идею о повышении возраста для детских выплат поддерживают. В некоторых регионах такую меру решили принять на местном уровне. «Конечно, это решение нужно поддерживать и распространять», — заявила Анна Кузнецова.
Напомним, президент России Владимир Путин ранее поручил выплатить в июне по 10 тыс. на детей от 3 до 16 лет для поддержки семей в связи с коронавирусом. Во время последнего обращения он поручил еще раз выплатить эти средства в июле. Те, кто уже получал ранее выплату, получат ее автоматически, заявление подавать не нужно.