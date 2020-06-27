09:35 (мск), источник: Коммерсантъ
В «Симпсонах» белые актеры не будут озвучивать персонажей другой расы
Продюсеры сериала «Симпсоны» заявили, что теперь белые актеры не будут озвучивать персонажей с другим цветом кожи, сообщает Variety.
При этом чуть ранее актер Майк Хенри заявил в Twitter, что больше не будет озвучить темнокожего персонажа Кливленда в «Гриффинах», отмечает издание.
«Мы двигаемся вперед, и в “Симпсонах” белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей», — говорится в заявлении.
Издание отмечает, что «Симпсоны» ранее неоднократно критиковали на расовой почве, в частности,
Напомним, в США в последнее время вспыхнули протесты на расовой почве, поводом стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. В стране пересматриваются некоторые произведения культуры. На этом фоне 9 июня фильм «Унесенные ветром» удалили из каталога HBO Max, однако позднее вернул с комментарием.