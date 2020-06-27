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09:35 (мск), источник: Коммерсантъ

В «Симпсонах» белые актеры не будут озвучивать персонажей другой расы

Продюсеры сериала «Симпсоны» заявили, что теперь белые актеры не будут озвучивать персонажей с другим цветом кожи, сообщает Variety.

При этом чуть ранее актер Майк Хенри заявил в Twitter, что больше не будет озвучить темнокожего персонажа Кливленда в «Гриффинах», отмечает издание.

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«Мы двигаемся вперед, и в “Симпсонах” белые актеры больше не будут озвучивать небелых персонажей», — говорится в заявлении.

Издание отмечает, что «Симпсоны» ранее неоднократно критиковали на расовой почве, в частности, из-за индийского персонажа Апу. Зрители жаловались, что он является карикатурой на мигрантов, и в этом персонаже собрано много негативных стереотипов. Актер Хэнк Азария, который озвучивал Апу, в январе заявил, что больше не будет заниматься его озвучкой.

Напомним, в США в последнее время вспыхнули протесты на расовой почве, поводом стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. В стране пересматриваются некоторые произведения культуры. На этом фоне 9 июня фильм «Унесенные ветром» удалили из каталога HBO Max, однако позднее вернул с комментарием.

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