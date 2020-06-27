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10:52 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки выявлено 6852 заразившихся коронавирусом, всего — 627 646

За последние сутки в России зарегистрировано 6852 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:50 MSK, 27.06
Инфицировано627 646+6 852
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
13.0626.06
Скончалось8 969+188
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
13.0626.06
Выздоровело393 352+9 200
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
13.0626.06
Инфицировано9 808 340+188 767
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
13.0626.06
Скончалось494 408+4 852
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
13.0626.06
Выздоровело4 949 035+99 233
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
13.0626.06
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Источник: РИА "Новости"

Накануне прирост впервые с 29 апреля составил менее семи тысяч — 6800. Общее число заболевших достигло 627 646.

Умерли за последние сутки 188 человек (накануне — 176), общее число погибших достигло 8969. Выздоровели 9200 человек, за все время — 393 352.

Больше всего новых случаев заражения в регионах:

  • Москва — 750 (за все время выявлено 219 354);
  • Московская область — 366 (56 609);
  • Ханты-Мансийский АО — 280 (8117);
  • Иркутская область — 237 (6575);
  • Санкт-Петербург — 224 (23 518);
  • Свердловская область — 216 (12 093);
  • Нижегородская область — 214 (16 838).

Президент России Владимир Путин накануне заявил, что эпидемия отступает. Регионы сейчас постепенно отменяют карантинные ограничения, введенные из-за COVID-19. В Минздраве, однако, предупредили, что увеличение контактов может привести к росту новых случаев заражения. Роспотребнадзор не исключает, что осенью может быть вторая волна коронавируса.

Путин: эпидемия коронавируса в России отступает
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26 июня© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 27.06
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