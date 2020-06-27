10:52 (мск), источник: Ведомости
В России за сутки выявлено 6852 заразившихся коронавирусом, всего — 627 646
За последние сутки в России зарегистрировано 6852 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах.
Накануне прирост впервые с 29 апреля составил менее семи тысяч — 6800. Общее число заболевших достигло 627 646.
Умерли за последние сутки 188 человек (накануне — 176), общее число погибших достигло 8969. Выздоровели 9200 человек, за все время — 393 352.
Больше всего новых случаев заражения в регионах:
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что эпидемия отступает. Регионы сейчас постепенно отменяют карантинные ограничения, введенные