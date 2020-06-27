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12:10 (мск), источник: РИА Новости

НАСА показало на видео «жизнь» Солнца за десять лет

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. НАСА опубликовало часовое видео, в котором астрономы соединили снимки Солнца, собранные за десять лет наблюдений.

За это время ученые собрали более двадцати миллионов гигабайт данных, которые показывают состояние солнечной короны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего аппараты сделали около 425 миллионов снимков Солнца на длине волны 17,1 нанометра.

На видео запечатлены рост и падение активности светила, происходящие в рамках 11-летнего цикла. Встречаются и темные кадры, которые получились, когда оптику обсерватории солнечной динамики затмевала Земля или Луна.

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