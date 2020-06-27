12:28 (мск), источник: BFM.ru
Роспотребнадзор обновил рекомендации для санаториев
Ведомство, в частности, отменило справки об отсутствии коронавируса и разрешило заселять в один номер не живущих вместе людей.
Роспотребнадзор отменил требование о предъявлении отдыхающими в санаториях справок об отрицательном тесте на COVID-19. Вместо этого при заселении потребуется документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда. Об этом говорится на сайте ведомства, передает ТАСС.
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