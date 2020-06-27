Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
12:28 (мск), источник: BFM.ru

Роспотребнадзор обновил рекомендации для санаториев

Ведомство, в частности, отменило справки об отсутствии коронавируса и разрешило заселять в один номер не живущих вместе людей.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 27.06
Инфицировано627 646+6 852
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
14.0627.06
Скончалось8 969+188
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
14.0627.06
Выздоровело393 352+9 200
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
14.0627.06
Инфицировано9 821 596+202 023
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
14.0627.06
Скончалось494 686+5 130
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
14.0627.06
Выздоровело4 961 236+111 434
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
14.0627.06
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

Роспотребнадзор отменил требование о предъявлении отдыхающими в санаториях справок об отрицательном тесте на COVID-19. Вместо этого при заселении потребуется документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда. Об этом говорится на сайте ведомства, передает ТАСС.

Роспотребнадзор также разрешил санаторно-курортным учреждениям заселять в один номер до двух человек, не являющихся членами одной семьи и живущих не вместе. Кроме того, столовые и рестораны в санаториях теперь могут работать, как обычные кафе.

Популярные направления в России откроют к началу июля
 Карантины кончатся, вирус останется. Комментарий Семена Новопрудского
Статистика смертности от COVID-19: аргументы СМИ и властей Москвы
В России за сутки выявлено 6852 случая коронавируса
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Названы побочные эффекты при вакцинации от коронавируса
США: ЧВК из России захватили месторождение нефти в Ливии
Показаны снимки лучших молодых фоторепортеров года
Явка на голосовании по конституции за два дня составила 19,49%
Здоровье
Мастера секса: как различаются мужской и женский оргазмы Выводы, сделанные исследователями в 1950-е годы, актуальны до сих пор.
Hi-Tech
Как снимает самый дешевый iPhone Смартфон неплохо показывает себя на фоне многих устройств с несколькими датчиками
Авто
В России хотят запретить машины с ДВС Всего было представлено три сценария низкоуглеродного развития автомобильного транспорта. Один из них предполагает полный отказ от ДВС к 2030 году
Кино
Киану Ривз прилетел на съемки новой «Матрицы» с возлюбленной В сеть попали снимки актера, сделанные в берлинском аэропорту
Новости партнеров
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Gnezdo.ru
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Как любимицы арабов ходят дома без хиджаба. Фото
Леди
Платье в горошек и очки Saint Laurent: новый выход Мелании Трамп Модный образ от первой леди.
Новости партнеров
Ефремов уже почти при смерти
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь