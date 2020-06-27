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13:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Немец сыграл на саксофоне под аккомпанемент газовой трубы

Он изобрел новый музыкальный поджанр.

Однажды во время пробежки немецкий скульптор и музыкант Армин Куппер наткнулся на большие газовые трубы и обнаружил, что они издают потрясающее музыкальное эхо.

«Сначала я пел и кричал в трубу, а потом вдруг понял, что приду сегодня сюда со своим саксофоном», — рассказал он.

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Так немец «изобрел» новый музыкальный поджанр pipelinefunk — фанк под аккомпанемент эха из гигантской газовой трубы. За два месяца Куппер записал уже 12 музыкальных роликов.

«Я хотел бы посвятить это видео работникам, которые делают свое дело целыми днями, неделями, иногда месяцами, вдали от своей семьи и друзей на той строительной площадке, на какой придется», — подписал он последний ролик.

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Анна Лысенко

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