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14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядел затонувший континент Земли

Он ушел под воду около 23 миллионов лет назад.

Источник: GNS Science
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Ученые из новозеландского исследовательского института GNS Science нанесли на карты форму и размеры континента Зеландия в беспрецедентных деталях, сообщает Business Insider.

Они разместили карты на веб-сайте, чтобы все желающие пользователи могли их исследовать.

Гипотеза о потерянном континенте Зеландия была выдвинута в 2017 году научной группой из 11 геологов из Новой Зеландии, Новой Каледонии и Австралии. Они полагают, что материк откололся от Австралии 60−85 миллионов лет назад и был затоплен около 23 миллионов лет назад. Над водой остались только его фрагменты — острова Новая Каледония и новозеландские острова Северный и Южный. Они составляют около 6% всей площади континента.

Согласно теории, к исчезновению континента привел процесс, известный как субдукция: Тихоокеанская плита опустилась ниже континентальной коры Зеландии. Основание континента разрушилось и утонуло.

Анна Лысенко

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