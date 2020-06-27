14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядел затонувший континент Земли
Он ушел под воду около 23 миллионов лет назад.
Ученые из новозеландского исследовательского института GNS Science нанесли на карты форму и размеры континента Зеландия в беспрецедентных деталях, сообщает Business Insider.
Они разместили карты на веб-сайте, чтобы все желающие пользователи могли их исследовать.
Гипотеза о потерянном континенте Зеландия была выдвинута в 2017 году научной группой из 11 геологов из Новой Зеландии, Новой Каледонии и Австралии. Они полагают, что материк откололся от Австралии 60−85 миллионов лет назад и был затоплен около 23 миллионов лет назад. Над водой остались только его фрагменты — острова Новая Каледония и новозеландские острова Северный и Южный. Они составляют около 6% всей площади континента.
Согласно теории, к исчезновению континента привел процесс, известный как субдукция: Тихоокеанская плита опустилась ниже континентальной коры Зеландии. Основание континента разрушилось и утонуло.
Анна Лысенко