Ученые: особенности иммунной системы детей позволяют им легче справляться с коронавирусом

21:21 (мск), источник: ТАСС Наука
К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Техасского университета в
Обобщив данные, предоставленные коллегами из клиник нескольких континентов, а также опираясь на собственную статистику, исследователи обратили внимание на то, что примерно у 19% детей, заболевших коронавирусом, заболевание протекало бессимптомно.
«В ходе изучения состояния детей, у которых подтвердилось присутствие коронавируса, мы делали акцент на тонкостях клинической картины заболевания, уточняли и детализировали результаты лабораторных методов исследования, стремились дать наиболее точную картину течения этого коварного инфекционного заболевания», — рассказал ведущий автор исследования доцент кафедры педиатрии Техасского университета Альваро Морейра (Alvaro Moreira).
Как уточняет Морейра, большое внимание ученые уделяли лечению пациентов, они внимательно отслеживали терапевтический эффект препаратов, назначаемых заболевшим.
Была также выделена группа больных, ведение и лечение которых соответствовало критериям Американских центров по контролю и профилактике заболеваний, отмечается в докладе.
У 233 детей из общего числа исследованных, наблюдались в анамнезе частые простудные заболевания, у 152 — обнаружилась слабая иммунная система, сердечные и респираторные заболевания.
«Хотя мы были наслышаны о тяжелых формах заболевания коронавирусом у детей, по данным нашего исследование, такие случаи были крайне редки», — констатирует ученый.
«У детей с системным воспалительным процессом значительно — до 11% — уменьшалось количество лимфоцитов в крови, в то время как у детей с коронавирусом с бессимптомным протеканием болезни их было 41%, что свидетельствует о значительном снижении иммунитета в первой группе», — замечает Морейра.
У 9 пациентов наблюдалась почечная недостаточность, такое же количество было с печеночной недостаточностью.
Искусственная вентиляция легких была необходима 42 пациентам.
Таким образом исследование показало, что организм детей и подростков гораздо устойчивее к агрессивному воздействию коронавируса, считает ученый. Он убежден, что дальнейшее изучение особенностей противостояния COVID-19 защитных сил организма детей позволит выявить особенности, которые, возможно, помогут выработать терапевтические механизмы помощи взрослому населению.