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21:21 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые: особенности иммунной системы детей позволяют им легче справляться с коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. В молодом возрасте организм гораздо легче переносит заболевание, вызываемое COVID-19, и активнее противостоит различного рода осложнениям, провоцируемым этим вирусом.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 27.06
Инфицировано627 646+6 852
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
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21.06
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23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
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Скончалось8 969+188
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
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19.06
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25.06
92
26.06
176
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5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
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20.06
10186
21.06
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25.06
6342
26.06
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27.06
9200
14.0627.06
Инфицировано9 866 685+186 921
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
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24.06
165103
25.06
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26.06
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27.06
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Скончалось495 692+4 597
14.06
4250
15.06
3356
16.06
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17.06
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18.06
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27.06
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14.0627.06
Выздоровело4 983 029+103 173
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
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Источник: Reuters

К такому выводу пришли ученые Медицинской школы Техасского университета в Сан-Антонио (США), проанализировав клиническую картину заболевания детей и подростков коронавирусом за период с 24 января по 14 мая 2020 года. Отчет исследователей опубликован на портале EClinicalMedicine британского медицинского журнала Lancet.

Многообещающая статистика

Обобщив данные, предоставленные коллегами из клиник нескольких континентов, а также опираясь на собственную статистику, исследователи обратили внимание на то, что примерно у 19% детей, заболевших коронавирусом, заболевание протекало бессимптомно.

У 21% пациентов были обнаружены следы повреждения тканей легких, 5,6% больных страдали сопутствующими инфекционными заболеваниями — такими, как грипп и простуда. В реанимационные отделения ввиду тяжелого состояния поступило 3,3% заразившихся COVID-19. Из всех обследованных 7 780 детей умерло 7.

«В ходе изучения состояния детей, у которых подтвердилось присутствие коронавируса, мы делали акцент на тонкостях клинической картины заболевания, уточняли и детализировали результаты лабораторных методов исследования, стремились дать наиболее точную картину течения этого коварного инфекционного заболевания», — рассказал ведущий автор исследования доцент кафедры педиатрии Техасского университета Альваро Морейра (Alvaro Moreira).

Как уточняет Морейра, большое внимание ученые уделяли лечению пациентов, они внимательно отслеживали терапевтический эффект препаратов, назначаемых заболевшим.

Была также выделена группа больных, ведение и лечение которых соответствовало критериям Американских центров по контролю и профилактике заболеваний, отмечается в докладе.

В клинической картине заболевших коронавирусом доминировали, как и у взрослых, повышенная температура и кашель, отмечается в работе. Они обнаружились, соответственно, у 59% и 56% детей.

У 233 детей из общего числа исследованных, наблюдались в анамнезе частые простудные заболевания, у 152 — обнаружилась слабая иммунная система, сердечные и респираторные заболевания.

«Хотя мы были наслышаны о тяжелых формах заболевания коронавирусом у детей, по данным нашего исследование, такие случаи были крайне редки», — констатирует ученый.

Тяжелые осложнения присутствовали

«У детей с системным воспалительным процессом значительно — до 11% — уменьшалось количество лимфоцитов в крови, в то время как у детей с коронавирусом с бессимптомным протеканием болезни их было 41%, что свидетельствует о значительном снижении иммунитета в первой группе», — замечает Морейра.

У 9 пациентов наблюдалась почечная недостаточность, такое же количество было с печеночной недостаточностью.

Искусственная вентиляция легких была необходима 42 пациентам.

Таким образом исследование показало, что организм детей и подростков гораздо устойчивее к агрессивному воздействию коронавируса, считает ученый. Он убежден, что дальнейшее изучение особенностей противостояния COVID-19 защитных сил организма детей позволит выявить особенности, которые, возможно, помогут выработать терапевтические механизмы помощи взрослому населению.

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