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16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Корона вошла в топ имен для новорожденных в США

Истинные размеры популярности имени станут понятны к концу года.

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Корона вошла в сотню самых популярных имен для девочек в США в 2020 году, сообщает телеканал Fox News.

Ее опередили более привычные для американцев Ава, Оливия, Эмма и другие. Пока что Корона на 100-м месте в списке. Останется ли имя в лидерах, станет понятно к концу года.

Корона — имя испанского происхождения, отмечает сайт для родителей The Bump. Оно уже становилось популярным в США в 1912 и 1929 году.

Имя приобрело популярность не только в Штатах. В марте в индийском городе Райпур новорожденных близнецов назвали Корона и Ковид. Спустя неделю еще одного малыша в Индии назвали Локдаун, что означает «изоляция».

Анна Лысенко

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