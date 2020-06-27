16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Корона вошла в топ имен для новорожденных в США
Истинные размеры популярности имени станут понятны к концу года.
Корона вошла в сотню самых популярных имен для девочек в США в 2020 году, сообщает телеканал Fox News.
Ее опередили более привычные для американцев Ава, Оливия, Эмма и другие. Пока что Корона на 100-м месте в списке. Останется ли имя в лидерах, станет понятно к концу года.
Корона — имя испанского происхождения, отмечает сайт для родителей The Bump. Оно уже становилось популярным в США в 1912 и 1929 году.
Имя приобрело популярность не только в Штатах. В марте в индийском городе Райпур новорожденных близнецов назвали Корона и Ковид. Спустя неделю еще одного малыша в Индии назвали Локдаун, что означает «изоляция».
Анна Лысенко