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17:19 (мск), источник: Forbes

Ученые рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса

Коронавирус обладает способностью протянуть похожие на щупальца нити от пораженных клеток к соседним, рассказали ученые. Это помогает инфекции распространяться по организму как опухоль. На основании этого исследователи определили препараты для лечения рака, которые, возможно, помогут в борьбе с COVID-19.

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Источник: Reuters

Некоторые лекарства от рака потенциально могут использоваться для лечения коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, пишет Financial Times.

В ходе исследования специалисты выяснили, что от зараженных коронавирусом клеток тянутся длинные нити, похожие на «зловещие шупальца». Ученым удалось запечатлеть их с помощью сверхмощного электронного микроскопа.

По словам руководившего проектом профессора Невана Крогана, эти нити пробивают оболочку других клеток и в результате вирус распространяется по ним, как по трубам.
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«Наша гипотеза состоит в том, что это ускоряет заражение», — отметил Кроган.

Снимки пораженных клеток также сделали ученые из Национального института здоровья США и Фрайбургского университета в Германии. Полученные изображения 27 июня опубликует медицинский журнал Cell.

По словам ученых, большинство других вирусов не обладают способностью заражать другие клетки через нити, тянущиеся от пораженных участков. Это касается даже тех, которые имеют похожую структуру с коронавирусом.

Сделанное американскими исследователями открытие позволило выделить несколько препаратов, которые можно применять для борьбы с инфекцией. Большая часть из них создавались для лечения рака.

По словам Крогана, коронавирус, как рак или ВИЧ, ищет «ахиллесовую пяту клетки».

Ученые провели несколько экспериментов на клетках почек зеленых мартышек, которые ранее были заражены вирусом. Отмечается, что после этого потенциальные лекарства также проверили на клетках человеческих легких.

К числу препаратов, которые потенциально могут помочь пациентам с коронавирусом, ученые отнесли силмитасертиб от тайваньской компании Senhwa Biosciences. Исследователи также сравнили такой метод лечения рака с применением препарата ремдесивир от компании Gilead Sciences. Всего авторам исследования удалось обнаружить пять препаратов, которые могут применяться для борьбы с коронавирусом.

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