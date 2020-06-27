20:08 (мск), источник: Mash
Курьерская служба. Кто и как забирал суррогатных детей из московских больниц
Пятеро младенцев, обнаруженных в столичной квартире, были рождены суррогатными матерями для родителей из Китая.
Их забирали на передержку, а после должны были перевезти в Поднебесную — в их семью. Однако
И всё так бы и оставалось в тени, если бы не несколько «но». Если бы не пандемия, не задержка перевозки младенцев и если бы не звонок в полицию педиатра, которая и заподозрила
Так, 23 июня в Останкинском районе на
Когда раскрылось, что женщины там — в качестве нянь, а дети — от суррогатных матерей, всё стало более или менее ясно. Но потом прояснилась ещё одна деталь: что младенцев до места передержки развозили простые курьеры.
Как про это узнали? Местному участковому позвонила врач 2-го филиала детской поликлиники № 99 Ксения Жаркова.
Девушка продиктовала участковому адрес, на который курьер должен был доставить ребенка. Лейтенант тут же отправился на место, а заодно прихватил с собой медиков из поликлиники. В квартире (которая, к слову, была в ужасном состоянии) они обнаружили двух гражданок Китая и пятерых младенцев в возрасте от пяти дней до трёх месяцев.
Китаянками оказались 65-летняя Чжоу Упин и 29-летняя Сюй Миньюань. Обе въехали в Россию 14 января. Первая — по многократной визе с деловой целью, а вторая — по учёбе. Принимающей стороной выступил Московский инновационный университет. Женщины объяснили, что всё это для них — просто заработок: они ухаживают за чужими новорождёнными детьми от суррогатных матерей, перевозят детей в Китай и получают заветные денежки. Раньше родители сами прилетали в Россию за малышами, но
У временных нянь были документы на малышей: свидетельства о рождении на четверых грудничков и выписка из родильного отделения на пятого, самого маленького. Полицейские установили, что собственниками квартиры № 238 являются 29-летняя Елизавета Парийская и 47-летний Георгий Фроловский.
Чем закончилась эта история? СК по Москве возбудил уголовное дело по нескольким пунктам статьи «Торговля людьми» и незаконной попыткой вывоза их за границу.
Что будет с ними дальше, пока неизвестно. Зато точно понятно, что в стране это — не единичный случай, и мы продолжим за темой следить.