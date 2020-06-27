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20:08 (мск), источник: Mash

Курьерская служба. Кто и как забирал суррогатных детей из московских больниц

Пятеро младенцев, обнаруженных в столичной квартире, были рождены суррогатными матерями для родителей из Китая.

Источник: AP 2020

Их забирали на передержку, а после должны были перевезти в Поднебесную — в их семью. Однако из-за пандемии и закрытых границ вовремя передать малышей не удалось, об этой истории узнали люди — но самое страшное здесь не это. А то, что после выписки из роддома детей развозили обычные курьеры.

Как оказалось, массовая продажа конвейерных деток в Китай суррогатными женщинами налажена давно.
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И всё так бы и оставалось в тени, если бы не несколько «но». Если бы не пандемия, не задержка перевозки младенцев и если бы не звонок в полицию педиатра, которая и заподозрила что-то неладное.

Так, 23 июня в Останкинском районе на северо-востоке Москвы было жарко во всех смыслах. Из-за беспризорных детей к дому № 12 на Аргуновской улице стянулись органы опеки, соцзащита, полиция, медики, позже — Следственный комитет и прочие заинтересованные ведомства (причём большая часть из них — начальники и руководители). Всей толпой они разбирались, чьи это малыши, где их родители, почему по квартире ходят китаянки, а дети — славянской внешности.

Когда раскрылось, что женщины там — в качестве нянь, а дети — от суррогатных матерей, всё стало более или менее ясно. Но потом прояснилась ещё одна деталь: что младенцев до места передержки развозили простые курьеры.

Как про это узнали? Местному участковому позвонила врач 2-го филиала детской поликлиники № 99 Ксения Жаркова.

Педиатр рассказала, что днём ранее из родильного отделения больницы им. Юдина за выписанным новорождённым приехал курьер. Да, у него были доки, доверенность и всё такое, но врачу показалось это как минимум странным (и неспроста).
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Девушка продиктовала участковому адрес, на который курьер должен был доставить ребенка. Лейтенант тут же отправился на место, а заодно прихватил с собой медиков из поликлиники. В квартире (которая, к слову, была в ужасном состоянии) они обнаружили двух гражданок Китая и пятерых младенцев в возрасте от пяти дней до трёх месяцев.

Китаянками оказались 65-летняя Чжоу Упин и 29-летняя Сюй Миньюань. Обе въехали в Россию 14 января. Первая — по многократной визе с деловой целью, а вторая — по учёбе. Принимающей стороной выступил Московский инновационный университет. Женщины объяснили, что всё это для них — просто заработок: они ухаживают за чужими новорождёнными детьми от суррогатных матерей, перевозят детей в Китай и получают заветные денежки. Раньше родители сами прилетали в Россию за малышами, но из-за пандемии границы прикрыли, пришлось нанимать женщин для ухода за ними на более длительный срок. Ну и искать иные пути их перевозки.

У временных нянь были документы на малышей: свидетельства о рождении на четверых грудничков и выписка из родильного отделения на пятого, самого маленького. Полицейские установили, что собственниками квартиры № 238 являются 29-летняя Елизавета Парийская и 47-летний Георгий Фроловский.

Чем закончилась эта история? СК по Москве возбудил уголовное дело по нескольким пунктам статьи «Торговля людьми» и незаконной попыткой вывоза их за границу.

После осмотра детей развезли по больницам, у них обнаружили различные заболевания — флебит и тромбофлебит.

Что будет с ними дальше, пока неизвестно. Зато точно понятно, что в стране это — не единичный случай, и мы продолжим за темой следить.

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