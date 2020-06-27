16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец дважды выиграл в лотерею 4 млн долларов
Он вышел на пенсию и стал ходить на рыбалку.
Марк Кларк из
В прошлом Кларк работал водителем и доставлял топливо на заправочную станцию. В первый раз он купил лотерейный билет на заправке и тут же стер защитное покрытие. Он увидел надпись о том, что ему следует обратиться в офис лотереи. Там мужчине сообщили, что он сорвал джекпот. Обрадованный Кларк помчался к родным, чтобы поделиться с ними новостью. Вскоре после выигрыша он вышел на пенсию.
50-летний мужчина продолжал время от времени покупать лотерейные билеты и был шокирован, когда выиграл снова.
«Вы не думаете, что
«Трудно передать словами то, что я чувствую», — добавил он.
Кларк говорит, что в его жизни почти ничего не изменится — он будет вести тихую жизнь, ходить на рыбалку и проводить время с сыном и всей семьей.
Анна Лысенко