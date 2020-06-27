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16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец дважды выиграл в лотерею 4 млн долларов

Он вышел на пенсию и стал ходить на рыбалку.

Источник: AP 2020

Марк Кларк из Саут-Роквуда в штате Мичиган сорвал джекпот на сумму 4 млн долларов в мгновенной лотерее. Это произошло через три года после того, как он выиграл в этой же лотерее точно такую же сумму, сообщает CNN.

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В прошлом Кларк работал водителем и доставлял топливо на заправочную станцию. В первый раз он купил лотерейный билет на заправке и тут же стер защитное покрытие. Он увидел надпись о том, что ему следует обратиться в офис лотереи. Там мужчине сообщили, что он сорвал джекпот. Обрадованный Кларк помчался к родным, чтобы поделиться с ними новостью. Вскоре после выигрыша он вышел на пенсию.

50-летний мужчина продолжал время от времени покупать лотерейные билеты и был шокирован, когда выиграл снова.

«Вы не думаете, что когда-нибудь выиграете миллионы, и вы уж точно не ожидаете, что это произойдет дважды», — говорит счастливчик.

«Трудно передать словами то, что я чувствую», — добавил он.

Кларк говорит, что в его жизни почти ничего не изменится — он будет вести тихую жизнь, ходить на рыбалку и проводить время с сыном и всей семьей.

Анна Лысенко

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