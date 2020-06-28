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11:40 (мск), источник: BBC News Русская служба

Правда ли, что кондиционеры распространяют коронавирус?

Карантин в разных странах смягчили, люди постепенно заполняют общественный транспорт, офисы, кафе, магазины и спортзалы.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:33 MSK, 28.06
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Идёт загрузка
Источник: Getty Images

Погода стала теплее, что заставляет задуматься: а можно ли включать кондиционеры в летнюю жару, если вокруг пандемия коронавируса?

Не повышают ли они риск заразиться?

Если коротко, то да — кондиционеры, по мнению ученых, могут способствовать распространению коронавируса. Но они не могут быть его источником. Поэтому важно учитывать, где и как их используют.

Что говорит наука?

Источник: Getty Images

Научных работ на эту тему, как выясняется, пока очень мало, и их результаты нельзя считать репрезентативными.

Впервые про роль кондиционеров в распространении коронавируса заговорили после исследования китайских специалистов, изучивших схему заражения в ресторане в Ухане.

Ученые выяснили, что девять человек подхватили коронавирус, когда сидели за столиками рядом с кондиционером.

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Вирус, по словам ученых, распространила одна из посетительниц, которая сама практически не имела симптомов COVID-19. Она сидела напротив кондиционера. Позднее у девяти человек, сидевших за соседними столиками и напрямую не контактировавших с женщиной, тест оказался также позитивным.

Но не надо забывать, что выборка этого исследования была очень мала, а условия далеки от лабораторных. Поэтому многие в научном мире сомневаются в его репрезентативности, и обоснованно.

Тему китайского исследования подхватил популярный украинский врач Комаровский.

В своем видеоблоге он процитировал результаты и сделал неутешительный вывод: «Если вирус, который мы выдыхаем, попадает в искусственно созданный климат-контролем воздушный поток, то всё уже очень серьезно».

Кроме этого, многие помнят круизный лайнер «Даймонд Принцесс», где из трех тысяч человек на борту заболело свыше 700, и немалая часть из них — уже после введения карантина на судне. Медики допускают, что не последнюю роль здесь сыграла система кондиционирования лайнера.

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Как происходит заражение?

Все эксперты, с которыми мы поговорили, подчеркивают: рассадником коронавируса кондиционер сам по себе быть не может, поскольку вирус передается только от человека к человеку. Однако системы кондиционирования, говорят они, действительно могут увеличить зону заражения, если в помещении находится больной человек.

Это связано с тем, как работает большинство кондиционеров.

Источник: Getty Images

Хотя в жаркий день он освежает помещение, по сути он осуществляет циркуляцию одного и того же воздуха.

Есть такая практика: если включается кондиционер, полностью закрывают окна. Кондиционер работает таким образом, что он забирает воздух, охлаждает его и возвращает обратно. Это создает циркуляцию.
Данила Бриндак
Врач-гигиенист Центра общественного здоровья при минздраве Украины

Поэтому когда человек, зараженный вирусом, чихает или кашляет, поток воздуха из кондиционера может разносить эти капли, хотя и не очень далеко. Также помните, что направление потока воздуха тоже имеет значение.

Пора отказаться от кондиционеров?

Источник: Getty Images

Значит ли это, что стоит вообще отказаться от кондиционирования воздуха? Если одним словом, то нет.

Во-первых, кондиционер в вашей собственной квартире или доме намного безопаснее, чем в публичных местах — если вы и те, кто живет рядом с вами, здоровы. И если ваш дом не посещает толпа друзей, среди которых может оказаться бессимптомный носитель вируса.

Что касается офисов и ресторанов, то риск, конечно, велик. Но полностью отказываться от климат-контроля специалисты не рекомендуют, ведь пребывание в духоте может быть еще опаснее, особенно для пожилых.

Главный совет специалистов — регулярно проветривать помещение.
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«Не имеет смысла запрещать людям пользоваться кондиционерами, ведь они нужны для комфорта. Но обязательным остается хорошее проветривание», — говорит Данила Бриндак.

Кроме того, коронавирус обычно становится менее заразным с повышением температуры воздуха, так что если вы можете ее регулировать, то держите ее немного выше, чем вы привыкли летом.

В конце концов, надо помнить уже известные правила пребывания в помещении: соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки и не касаться своего лица.

Риск заражения через поверхности и во время прямого контакта значительно выше, чем посредством кондиционера, считают специалисты.

Что делать, если дома больной?

Источник: Getty Images

Если дома находится человек с коронавирусом, наилучшим выходом будет отключить кондиционер и для проветривания открывать окна.

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«Открыв окно, вы получаете намного больше чистого воздуха, и это снизит возможную коцентрацию коронавируса в помещении», — отмечает Светлана Загородня, заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии имени Заболотного.

Если окно открыть нельзя из-за аллергии кого-то из жильцов на пыльцу, оставьте кондиционер включенным, но не давайте ему слишком охлаждать помещение, поскольку коронавирус лучше чувствует себя в холоде.

И по возможности закройте комнату, где находится больной, чтобы поток воздуха от кондиционера не распространялся по квартире.

«В таком случае самое важное — держать больных подальше от вентиляционных отверстий», — советует Светлана Загородня.

Она также напоминает, что есть и правила эксплуатации кондиционеров: «Нужно их вовремя чистить, правильно направлять поток холодного воздуха, выдерживать разницу температуры с улицей в 6−10 градусов Цельсия, а также ежедневно проветривать помещение».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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