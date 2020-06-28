11:40 (мск), источник: BBC News Русская служба
Правда ли, что кондиционеры распространяют коронавирус?
Карантин в разных странах смягчили, люди постепенно заполняют общественный транспорт, офисы, кафе, магазины и спортзалы.
Погода стала теплее, что заставляет задуматься: а можно ли включать кондиционеры в летнюю жару, если вокруг пандемия коронавируса?
Не повышают ли они риск заразиться?
Если коротко, то да — кондиционеры, по мнению ученых, могут способствовать распространению коронавируса. Но они не могут быть его источником. Поэтому важно учитывать, где и как их используют.
Научных работ на эту тему, как выясняется, пока очень мало, и их результаты нельзя считать репрезентативными.
Ученые выяснили, что девять человек подхватили коронавирус, когда сидели за столиками рядом с кондиционером.
Вирус, по словам ученых, распространила одна из посетительниц, которая сама практически не имела симптомов COVID-19. Она сидела напротив кондиционера. Позднее у девяти человек, сидевших за соседними столиками и напрямую не контактировавших с женщиной, тест оказался также позитивным.
Но не надо забывать, что выборка этого исследования была очень мала, а условия далеки от лабораторных. Поэтому многие в научном мире сомневаются в его репрезентативности, и обоснованно.
Тему китайского исследования подхватил популярный украинский врач Комаровский.
В своем видеоблоге он процитировал результаты и сделал неутешительный вывод: «Если вирус, который мы выдыхаем, попадает в искусственно созданный
Кроме этого, многие помнят круизный лайнер «Даймонд Принцесс», где из трех тысяч человек на борту заболело свыше 700, и немалая часть из них — уже после введения карантина на судне. Медики допускают, что не последнюю роль здесь сыграла система кондиционирования лайнера.
Все эксперты, с которыми мы поговорили, подчеркивают: рассадником коронавируса кондиционер сам по себе быть не может, поскольку вирус передается только от человека к человеку. Однако системы кондиционирования, говорят они, действительно могут увеличить зону заражения, если в помещении находится больной человек.
Это связано с тем, как работает большинство кондиционеров.
Хотя в жаркий день он освежает помещение, по сути он осуществляет циркуляцию одного и того же воздуха.
Есть такая практика: если включается кондиционер, полностью закрывают окна. Кондиционер работает таким образом, что он забирает воздух, охлаждает его и возвращает обратно. Это создает циркуляцию.
Поэтому когда человек, зараженный вирусом, чихает или кашляет, поток воздуха из кондиционера может разносить эти капли, хотя и не очень далеко. Также помните, что направление потока воздуха тоже имеет значение.
Значит ли это, что стоит вообще отказаться от кондиционирования воздуха? Если одним словом, то нет.
Что касается офисов и ресторанов, то риск, конечно, велик. Но полностью отказываться от
«Не имеет смысла запрещать людям пользоваться кондиционерами, ведь они нужны для комфорта. Но обязательным остается хорошее проветривание», — говорит Данила Бриндак.
Кроме того, коронавирус обычно становится менее заразным с повышением температуры воздуха, так что если вы можете ее регулировать, то держите ее немного выше, чем вы привыкли летом.
В конце концов, надо помнить уже известные правила пребывания в помещении: соблюдать социальную дистанцию, дезинфицировать руки и не касаться своего лица.
Риск заражения через поверхности и во время прямого контакта значительно выше, чем посредством кондиционера, считают специалисты.
Если дома находится человек с коронавирусом, наилучшим выходом будет отключить кондиционер и для проветривания открывать окна.
«Открыв окно, вы получаете намного больше чистого воздуха, и это снизит возможную коцентрацию коронавируса в помещении», — отмечает Светлана Загородня, заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии имени Заболотного.
Если окно открыть нельзя
И по возможности закройте комнату, где находится больной, чтобы поток воздуха от кондиционера не распространялся по квартире.
«В таком случае самое важное — держать больных подальше от вентиляционных отверстий», — советует Светлана Загородня.
Она также напоминает, что есть и правила эксплуатации кондиционеров: «Нужно их вовремя чистить, правильно направлять поток холодного воздуха, выдерживать разницу температуры с улицей в 6−10 градусов Цельсия, а также ежедневно проветривать помещение».