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01:18 (мск), источник: Известия

Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Запись прямой трансляции

В Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников «Алые паруса». Традиционно шоу проходит в ночь с субботы на воскресенье в акватории Финского залива.

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В 2020 году отмечается 140-летие со дня рождения автора знаменитой повести «Алые паруса», поэтому концертные номера в основном были посвящены произведениям писателя. Автором сценария и постановщиком концертной части праздника стал Василий Бархатов.

В этом году организаторы подготовили десяткам миллионов зрителей многочисленные сюрпризы, а само торжество поразило своим масштабом. Появление корабля капитана Грея было наиболее приближено к сценам из книги Александра Грина. Исполнительница роли Ассоль удивила зрителей своим возрастом.

На шоу для выпускников выступили дуэт RASA, группа «Звери», Дима Билан, Вера Брежнева, Айова, Влад Соломяный и другие исполнители. Ведущими праздника стали Иван Ургант и Дарья Александрова.

«Алые паруса» — единственное в мире грандиозное представление, посвященное выпускникам школ. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года, его проводили до 1979 года. После перерыва в четверть века в 2005-м традиция возродилась при поддержке Акционерного банка «Россия», правительства Петербурга и Пятого канала. «Алые паруса» стали одним из самых красочных праздников на планете, а в прошлом году получили престижную премию Best Event Awards World.

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