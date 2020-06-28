Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года

«Туризм может восстановиться раньше чем к концу 2021 года, а именно уже к весне 2021-го. Более того, мы предлагаем отельерам и туроператорам вместе с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года», — отметила она в разговоре с ТАСС.
Накануне Догузова заявила, что с 1 июля туристам разрешат въезд в 67 регионов России.
Кроме того, при заселении в санатории туристам больше не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции.
Теперь вместо нее отдыхающие будут обязаны предъявить документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда, выданный медорганизацией не позднее чем за три дня до отъезда.