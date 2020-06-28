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01:43 (мск), источник: Известия

Ростуризм спрогнозировал восстановление отрасли к весне 2021 года

Российская туристическая отрасль может восстановиться после COVID-19 к весне 2021 года, рассказала в субботу, 27 июня, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:33 MSK, 28.06
Инфицировано627 646+6 852
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Источник: Известия

«Туризм может восстановиться раньше чем к концу 2021 года, а именно уже к весне 2021-го. Более того, мы предлагаем отельерам и туроператорам вместе с регионами проработать продление этого курортного сезона до конца октября 2020 года», — отметила она в разговоре с ТАСС.

Накануне Догузова заявила, что с 1 июля туристам разрешат въезд в 67 регионов России.

Кроме того, при заселении в санатории туристам больше не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

Теперь вместо нее отдыхающие будут обязаны предъявить документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда, выданный медорганизацией не позднее чем за три дня до отъезда.

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