05:29 (мск), источник: Lenta.Ru
Единственный в России полицейский-корги ушел на пенсию
Единственный в России
«В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер!», — говорится в сообщении.
Как сообщает ГТРК «Нижний Новгород», собаке девять лет. Из них семь с половиной корги провел на службе в транспортной полиции, где выявлял наличие запрещенных веществ у пассажиров.
На данный момент он тренируется для участия в соревнованиях по аджилити (вид кинологического спорта — прим. «Ленты.ру»).
Отмечается, что всероссийскую популярность Рыжий приобрел чуть больше года назад. Тогда в эфир вышел первый сюжет про