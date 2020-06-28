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05:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Единственный в России полицейский-корги ушел на пенсию

Единственный в России полицейский-корги по кличке Рыжий ушел на пенсию. Об этом говорится на его странице в Instagram.

«В соответствии с приказом начальника УТ МВД России по ПФО я больше не буду служить в полиции. Я теперь, друзья, самый настоящий пенсионер!», — говорится в сообщении.

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Как сообщает ГТРК «Нижний Новгород», собаке девять лет. Из них семь с половиной корги провел на службе в транспортной полиции, где выявлял наличие запрещенных веществ у пассажиров.

На данный момент он тренируется для участия в соревнованиях по аджилити (вид кинологического спорта — прим. «Ленты.ру»).

Отмечается, что всероссийскую популярность Рыжий приобрел чуть больше года назад. Тогда в эфир вышел первый сюжет про полицейского-корги. На страницу Рыжего в Instagram подписано 12,8 тысяч человек.

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