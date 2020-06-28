В ВОЗ назвали количество разрабатываемых вакцин от COVID-19

«Хорошая новость заключается в том, что у нас порядка 200 вакцин, которые находятся на разных стадиях тестов. Из них порядка 15 вакцин уже тестируют на людях», — приводит ее слова The Indian Express.
Отмечается, что организация отводит на производство вакцины от коронавируса от 12 до 18 месяцев. По словам Сваминатан, это будет беспрецедентно, поскольку обычно на разработку инъекции уходит около 10 лет.
13 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вакцины от COVID-19, разработанные центром «Вектор» и Институтом им. Гамалеи, планируется зарегистрировать уже в августе.
Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, ― это сентябрь, отметила она.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, единой вакцины от коронавируса не будет, а появится целый спектр различных препаратов, которые будут использоваться для разных групп.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.