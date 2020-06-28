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06:56 (мск), источник: Известия

В ВОЗ назвали количество разрабатываемых вакцин от COVID-19

Заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан рассказала о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:33 MSK, 28.06
Инфицировано627 646+6 852
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
14.0627.06
Скончалось8 969+188
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
14.0627.06
Выздоровело393 352+9 200
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
14.0627.06
Инфицировано9 955 495+153 923
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
14.0627.06
Скончалось498 217+4 036
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
14.0627.06
Выздоровело5 032 300+86 743
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
14.0627.06
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Источник: Агентство «Москва»

«Хорошая новость заключается в том, что у нас порядка 200 вакцин, которые находятся на разных стадиях тестов. Из них порядка 15 вакцин уже тестируют на людях», — приводит ее слова The Indian Express.

Отмечается, что организация отводит на производство вакцины от коронавируса от 12 до 18 месяцев. По словам Сваминатан, это будет беспрецедентно, поскольку обычно на разработку инъекции уходит около 10 лет.
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13 июня вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что вакцины от COVID-19, разработанные центром «Вектор» и Институтом им. Гамалеи, планируется зарегистрировать уже в августе.

Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, ― это сентябрь, отметила она.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, единой вакцины от коронавируса не будет, а появится целый спектр различных препаратов, которые будут использоваться для разных групп.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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